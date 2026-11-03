Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την επιβολή προστίμου για τις ζωοτροφές κατοικιδίων.

Πρόστιμο ύψους 521.864 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στην προμήθεια ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Ολομέλεια της Επιτροπής, με την υπ’ αριθμόν 924/2026 Απόφαση, έπειτα από την αποδοχή της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η ίδια η εταιρεία.

Η υπόθεση αφορά πρακτικές καθορισμού των τιμών μεταπώλησης και περιορισμού της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου, κατά παράβαση του άρθρου 1 του νόμου 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ξεκίνησε έπειτα από μήνυμα που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing) της Αρχής. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2024 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές εισαγωγής, παραγωγής και διανομής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.

Τα στοιχεία της υπόθεσης καταδεικνύουν την εφαρμογή πρακτικής κάθετου καθορισμού των τιμών μεταπώλησης (RPM) από την εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ, η οποία επέβαλε ενιαίο τιμοκατάλογο λιανικής μέσω συστηματικής επιτήρησης (monitoring) σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), καθώς και στην πλατφόρμα Skroutz. Η συμμόρφωση των διανομέων εξασφαλιζόταν τόσο μέσω οριζόντιου μηχανισμού καταγγελιών μεταξύ των ίδιων των λιανοπωλητών, όσο και με τη ρητή απειλή επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της Εταιρείας. Η σύμπραξη αυτή υλοποιούνταν με τη μορφή άτυπης συμφωνίας, η παραβίαση της οποίας επέσυρε αντίποινα, περιλαμβανομένης της άμεσης διακοπής των παραδόσεων για τα προϊόντα της εταιρείας ΚΤΕΝΑΣ και της καταγγελίας της εμπορικής συνεργασίας. Επιπροσθέτως, η ΚΤΕΝΑΣ εφάρμοζε κάθετο περιορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, επιβάλλοντας στους μεταπωλητές την υποχρέωση μη αναγραφής τιμών στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Η πρακτική αυτή παρεμπόδιζε ουσιωδώς τις διαδικτυακές και παθητικές πωλήσεις προς καταναλωτές, ώστε να διευκολύνεται η επιβολή τιμών λιανικής στα φυσικά καταστήματα.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Προτάσεως Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ και την επιβολή προστίμου αξίας 521.864 ευρώ.

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