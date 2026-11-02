Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση των μελών της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την κομπίνα που έστηναν μέσω εράνων - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις δωρεές εκατομμυρίων.

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της κομπίνας που είχε στήσει η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με τη δικογραφία να περιγράφει ένα σύνθετο σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης χρημάτων μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από τα περίπου 3,94 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν σε ερανικές δράσεις, μόλις 1,11 εκατ. ευρώ φέρεται να αποδόθηκαν στις οικογένειες των παιδιών. Η διαφορά ξεπερνά τα 2,8 εκατ. ευρώ και αποτελεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η ομάδα. Οι έξι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τμηματικά από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

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Με κεντρικό σύνθημα «Στο τέλος αυτό που μετράει δεν είναι πόσα δίνεις, αλλά πόση αγάπη βάζεις σε αυτά που δίνεις», η οργάνωση προωθούσε τις εκκλήσεις της μέσω της ιστοσελίδας και των social media, καλώντας τους πολίτες να καταθέτουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διαχειριζόταν η ίδια και όχι απευθείας στις οικογένειες των παιδιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν γονείς εξέφραζαν αντιρρήσεις για αυτή την πρακτική και ζητούσαν να συγκεντρώνονται οι δωρεές σε προσωπικούς λογαριασμούς, δέχονταν πιέσεις. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να μπλοκαρίστηκε ο τραπεζικός λογαριασμός μητέρας που επιθυμούσε να διαχειριστεί μόνη της τις οικονομικές ενισχύσεις.

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Οι 92 έρανοι και τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν στις οικογένειες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέσω της ΜΚΟ πραγματοποιήθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση των οικονομικών στοιχείων και των περιπτώσεων 34 οικογενειών προέκυψε ότι συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, ενώ στους δικαιούχους φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το ποσό που φέρεται να μην έφτασε στις οικογένειες ανέρχεται σε 2.829.516 ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η προέλευσή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι συνολικές πιστώσεις σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις τραπεζικές κινήσεις που ελέγχονται και δεν ταυτίζεται με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αποκλειστικά από τις συγκεκριμένες ερανικές δράσεις.

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Οι περιπτώσεις παιδιών για τις οποίες συγκεντρώθηκαν χρήματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι περιπτώσεις οικογενειών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν έλαβαν τα ποσά που συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών τους. Σε μία περίπτωση, για παιδί με λευχαιμία που κατέληξε το 2021 φέρεται να συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ, για ανάγκες διαβίωσης και έξοδα κηδείας. Ωστόσο, στην οικογένεια φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, για 14χρονο παιδί που πέθανε το 2026 συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ενώ στους οικείους του φέρεται να έφτασαν 55.800 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται η περίπτωση 15χρονου, για τον οποίο συγκεντρώθηκαν 73.000 ευρώ, χωρίς η οικογένειά του να λάβει, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, κάποιο ποσό. Από την πλευρά της οργάνωσης φέρεται να είχαν προβληθεί τραπεζικά κωλύματα. Οι εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση δημοσιεύονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενες από φωτογραφίες παιδιών και αναφορές στις ανάγκες τους για θεραπείες, νοσηλεία και διαβίωση. Κατά την αστυνομική έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δαπάνες εμφανίζονταν διογκωμένες ή αφορούσαν ανάγκες που είχαν ήδη καλυφθεί.

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Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι προσωπικές δαπάνες

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται και συνομιλίες μεταξύ προσώπων που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της ΜΚΟ. Σε έναν από τους διαλόγους, γυναίκα εμφανίζεται να λέει: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Ας ηρεμήσουμε λίγο». Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά σε μεταφορά 6.000 ευρώ μέσω Revolut, αλλά και σε συναλλαγές 6.000 και 7.000 ευρώ, καθώς και σε προσωπικές αγορές, όπως ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ και αεροπορικά εισιτήρια. Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΜΚΟ προέβαλλε δωρεές γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας την εικόνα αξιοπιστίας της και προσελκύοντας νέους δωρητές. Την ίδια ώρα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να απολάμβαναν έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής, με ακριβά αυτοκίνητα, πολυτελείς κατοικίες και συχνές επισκέψεις σε εστιατόρια υψηλού κόστους.

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Το «στρατηγείο» της οργάνωσης και η προσέγγιση των οικογενειών

Το σωματείο φέρεται να ιδρύθηκε το 2018, δηλώνοντας ως επίσημη έδρα ένα διαμέρισμα στην οδό Φράγκων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η πραγματική δραστηριότητα της ομάδας φέρεται να οργανωνόταν από κατάστημα εστίασης στην Καλαμαριά. Ο τρόπος δράσης που περιγράφεται στην υπόθεση βασιζόταν στην προσέγγιση γονέων με παιδιά που νοσηλεύονταν σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Τα μέλη φέρονται να εντόπιζαν οικογένειες που βρίσκονταν σε απόγνωση και να τους υπόσχονταν οικονομική βοήθεια για τις θεραπείες των παιδιών τους. Στη συνέχεια ζητούσαν φωτογραφίες και βίντεο των μικρών ασθενών μέσα από τα νοσοκομεία, τα οποία δημοσίευαν στις διαδικτυακές πλατφόρμες της οργάνωσης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να συγκεντρώσουν περισσότερες δωρεές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οικογένειες δεν ενημερώνονταν για το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν στο όνομα των παιδιών τους, ενώ δεν υπήρχαν σαφείς διαδικασίες καταγραφής και απόδοσης των ποσών.

Η δραστηριότητα της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στο διαδίκτυο. Τα μέλη της φέρονται να διοργάνωναν δράσεις σε χριστουγεννιάτικα πάρκα και παιδότοπους, πουλώντας κούπες και παραμύθια με την επίκληση της φιλανθρωπίας. Παράλληλα, τοποθετούσαν κουμπαράδες σε διάφορους χώρους, ακόμη και σε νυχτερινά κέντρα, προκειμένου να συγκεντρώνουν επιπλέον χρηματικές εισφορές.

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Η σύνδεση με τον παράνομο στοιχηματισμό και το ποδόσφαιρο

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τη φερόμενη σύνδεση των χρημάτων από τους εράνους με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 37χρονος βασικός κατηγορούμενος φέρεται να πίστωσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει μέρος των χρημάτων ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Οι Αρχές ερευνούν επίσης τη ρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ομάδων στην Πιερία με ποσό που προσεγγίζει τις 250.000 ευρώ. Κατά την αστυνομική εκδοχή, τα χρήματα αυτά συνδέονται με προσπάθεια επηρεασμού διαιτητικών αποφάσεων και εξασφάλισης ευνοϊκών αποτελεσμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές σε στοιχηματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα της Super League Κ19, με φερόμενη αξιοποίηση εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς και σε δεκάδες προσωπικά στοιχήματα του 37χρονου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 37χρονου, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του εντολέα του σε στημένους αγώνες. Υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ενοχοποιείται επειδή τρίτοι τον ανέφεραν σε συνομιλίες ως πρόσωπο που δήθεν μπορούσαν να ελέγξουν.

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Οι έξι συλληφθέντες και οι κατηγορίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται έξι πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρονται να συνδέονται με την ίδρυση της οργάνωσης και το σκέλος της υπόθεσης που αφορά το ποδόσφαιρο.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία. Η έρευνα περιγράφει μια δραστηριότητα που φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια δημοσιεύονταν στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η προβολή της δράσης της οργάνωσης και οι δωρεές επώνυμων προσώπων φέρονται να συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει απευθύνει έκκληση σε δωρητές και οικογένειες που ενδέχεται να έχουν ζημιωθεί να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με τις ερανικές δράσεις.

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