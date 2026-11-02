Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορά τις εξής πράξεις: απάτη από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία (οι πρώτες 4 με τη μορφή κακουργήματος και η τελευταία σε βαθμό πλημμελήματος).

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις τα επόμενα τρία 24ωρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση). Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Κεντρικό πρόσωπο ο 37χρονος

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής σωματείου - ΜΚΟ, που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιπλέον η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, όπως επίσης παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου (οι τρεις τελευταίοι για το σκέλος της χειραγώγησης αγώνων).

Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

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Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου - ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

Λεζάντα κεντρική φωτό: Καφετέρια στην Καλαμαριά η έδρα της ΜΚΟ