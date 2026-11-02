Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να «σαρώνουν» κυρίως την δυτική Ελλάδα ενώ μέσα στην ημέρα η κακοκαιρία θα κινηθεί και ανατολικότερα.

Δύσκολο 24ωρο βρίσκεται μπροστά μας καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να «δώσει» σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Γιώργος Εμμανουήλ και Χαρά Μάλεση δίνουν τις τελευταίες προγνώσεις τους για την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ραγδαιότητα

Σήμερα έρχεται η κακοκαιρία «Agneta» ανέφερε η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση. Πρόκειται για ένα χαμηλό βαρομετρικό που γεννιέται δυτικά της Ιταλίας και έρχεται προς τα εμάς. Με το ψυχρό μέτωπο έρχεται εκτεταμένη ζώνη καταιγίδων η οποία θα χτυπήσει από το μεσημέρι και μετά τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική Πελοπόννησο, Λακωνία, Κήθυρα και δυτική Μακεδονία και βόρειο Αιγαίο.

Αύριο θα επηρεαστούν δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Ελλάδα, Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος, Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο. Όπως είπε η Χαρά Μάλεση φαίνεται πως την γλιτώνει η πολύπαθη Εύβοια. Η επιδείνωση αυτή αναμένεται να έχει μεγάλη ραγδαιότητα καθώς αναμένονται να πέσουν πάνω από 100 τόνους νερού ανά στρέμμα. Παράλληλα πρόσθεσε πως η κακοκαιρία αυτή θα έχει εμμονή καθώς ενδέχεται να έχει διάρκεια.

Τέλος, είπε πως η κακοκαιρία από αύριο και τα δυτικά θα βρίσκεται σε αποδρομή με το σύστημα να κινείται ανατολικότερα. Οι άνεμοι ενισχύονται σήμερα έως και 7 μπορόρ σήμερα και αύριο. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 22 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική αναμένεται καταιγίδες από τα ξημερώματα.

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«Ιδιαίτερη προσοχή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Εμμανουήλ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί σήμερα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται ασθενέστερα φαινόμενα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν κατά διαστήματα βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 και 19 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Η Τρίτη η τελευταία ημέρα της κακοκαιρίας

Αύριο, Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, ενώ θα επηρεαστούν επίσης η Μακεδονία, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα θα αρχίσει σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Βελτίωση από την Τετάρτη, πτώση της θερμοκρασίας

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με λίγες τοπικές βροχές και βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής θα κυλήσει με σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

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«Δύσκολη ημέρα η Τρίτη»

Για την πορεία της κακοκαιρίας μίλησε νωρίτερα το πρωί και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για δύσκολη κακοκαιρία με επίμονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Έντονες και παρατεταμένες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, δυνατοί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες 48-72 ώρες. Δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο καιρός σήμερα

Η κακοκαιρία θα επεκταθεί σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα προς την υπόλοιπη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται δύο κύματα καταιγίδων, το πρώτο από το μεσημέρι και το δεύτερο, εντονότερο, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, με μεγαλύτερη ένταση το απόγευμα και το βράδυ. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 18 βαθμούς.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και χιόνια στα ορεινά. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, καθώς θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα περιορίσουν την αστάθεια, αλλά θα προκαλέσουν πτώση της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια αναμένεται αισθητή εξασθένηση των βροχοπτώσεων και σταδιακή άνοδος του υδραργύρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkgowuq7ouh?integrationId=40599y14juihe6ly}

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