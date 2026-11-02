Αν όλα πάνε καλά, η τρίτη σεζόν του Wednesday θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη του 2027.

Όπως φαίνεται, η τρίτη σεζόν του Wednesday του Netflix θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ιστορία μαγείας στο Nevermore.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό Esquire, η Τζένα Ορτέγκα, η πρωταγωνίστρια του Wednesday, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περιμέναμε: δηλαδή ότι η τρίτη σεζόν της σειράς θα διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της ηρωίδας στη σχολή μαγείας του Nevermore.

Αυτό σημαίνει ότι η 24χρονη σταρ θα υποδυθεί μια σχεδόν 18χρονη Wednesday στην χρονιά της αποφοίτησής της. Επιπλέον, η τρίτη σεζόν του Wednesday θα βγει έξω από το σχολικό περιβάλλον το οποίο καθόρισε τις ιστορίες των πρώτων δύο σεζόν.

Θυμίζουμε ότι η επερχόμενη τρίτη σεζόν του Wednesday γυρίστηκε στο Παρίσι, με την Ορτέγκα και τον Φρεντ Άρμισεν (θείος Fester) να κάνουν γυρίσματα κοντά σε εμβληματικά μνημεία όπως ο Πύργος του Άιφελ και ο Σηκουάνας, σηματοδοτώντας το πρώτο ταξίδι της Wednesday στο εξωτερικό.

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, ένα τουλάχιστον μέρος της νέας σεζόν θα διαδραματιστεί στο Παρίσι, πιθανώς ως μέρος των προσπαθειών της Wednesday να βρει την Enid μετά την μεταμόρφωση της αγαπημένης της συγκάτοικου σε λυκάνθρωπο, στο φινάλε της δεύτερης σεζόν.

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{https://youtu.be/03u4xyj0TH4?si=pZMSDsRh8BYyOZF5}

Μια εντελώς διαφορετική ιστορία

Παράλληλα, η τρίτη σεζόν θα έχει μια εντελώς διαφορετική πλοκή, καθώς το μυστήριο που καθόρισε την ιστορία της σειράς από την πρώτη σεζόν, έχει πλέον λυθεί. Η Wednesday ανακάλυψε ότι ο Tyler ήταν το Χάιντ που παρακολουθούσε το Nevermore στο φινάλε της πρώτης σεζόν και έμαθε επίσης ότι η Laurel Gates της Κριστίνα Ρίτσι, γνωστή και ως Marilyn Thornhill, ήταν αυτή που κινούσε τα νήματα από την αρχή, πίσω από τους φόνους του Χάιντ.

Στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων θα βρεθεί η αναζήτηση της Enid, η οποία μεταμορφώθηκε σε λυκάνθρωπο κατά τη διάρκεια της πανσέληνου στο φινάλε της δεύτερης σεζόν για να σώσει τη Wednesday και στη συνέχεια χάθηκε στο δάσος. Η Wednesday, μαζί με τον θείο Fester, ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης με σκοπό να σώσουν την Enid από το ενδεχόμενο να παραμείνει παγιδευμένη στη μορφή του λυκανθρώπου για πάντα.

{https://youtu.be/sgFNlnr2O8A?si=sU5ezSUfW8yB4TdK}

Όπως σημείωσε η Ορτέγκα στο Esquire, η τελευταία χρονιά είναι μια παράξενη στιγμή στη ζωή των μαθητών, μια στιγμή όπου βρίσκονται «στο χείλος» της ενήλικης ανεξαρτησίας, αλλά είναι ακόμα πολύ σχολιαρόπαιδα.