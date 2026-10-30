Πότε κυκλοφορούν τα επεισόδια της τρίτης σεζόν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Μετά από δύο χρόνια αναμονής, η σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «The Lord of the Rings: The Rings of Power», θα επιστρέψει σύντομα με την τρίτη της σεζόν και με συναρπαστικές νέες εξελίξεις. Η σειρά του Prime Video διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από το ταξίδι του Φρόντο, με μεγάλο μέρος της δράσης να διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης.

Με Ξωτικά, Νάνους, Ανθρώπους, Harfoots και Όρκ καθώς και αρκετά άλλα πλάσματα, η σειρά οδηγεί τους θεατές στη στιγμή που θέτει σε κίνηση την ευρύτερη ιστορία. Αλλά τι άλλο γνωρίζουμε για την επερχόμενη τρίτη σεζόν;

Πότε επιστρέφει η σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών;

Η επική σειρά φαντασίας θα επιστρέψει στο Prime Video στις 11 Νοεμβρίου, και οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τέσσερα επεισόδια ταυτόχρονα. Τα επόμενα δύο επεισόδια θα κυκλοφορήσουν μία εβδομάδα αργότερα (18 Νοεμβρίου), ενώ τα δύο τελευταία μέρη της σεζόν θα είναι διαθέσιμα στις 25 Νοεμβρίου.

Τι θα συμβεί στα νέα επεισόδια;

Φυσικά, ορισμένες λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται μυστικές, αλλά γνωρίζουμε ότι η τρίτη σεζόν διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη. Η δράση ξεκινάει στην κορύφωση του πολέμου μεταξύ των Ξωτικών και του Σάουρον, με τον Σκοτεινό Άρχοντα να προσπαθεί να κυριαρχήσει στη Μέση Γη.

Για να το πετύχει αυτό, προσπαθεί να δημιουργήσει το Ένα Δαχτυλίδι που θα του δώσει την απόλυτη δύναμη, με τους showrunners Τζ.Ντι. Πέιν και Πάτρικ ΜακΚέι να επιβεβαιώνουν ήδη ότι η δημιουργία του πολυπόθητου Δαχτυλιδιού θα συμβεί -πράγματι- σε αυτή τη σεζόν.

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«Αυτή είναι η σεζόν όπου ο Σάουρον φτιάχνει το Ένα Δαχτυλίδι στο ηφαίστειο», είπε ο ΜακΚέι τον Ιούλιο, με τον Πέιν να προσθέτει: «Έχουμε έναν ολοκληρωμένο κακό αυτή τη σεζόν, με έναν τρόπο που ήταν αρκετά διαφορετικός πριν. Αυτή η τρίτη σεζόν είναι πιο σκοτεινή και πιο επικίνδυνη. Κανείς δεν είναι ασφαλής».

{https://youtu.be/maP_Kyy3DCA?si=7UadLCkZjg2-U6zY}

Το επίσημο τρέιλερ

Με την πρεμιέρα της σεζόν να απέχει λιγότερο από ένα μήνα, το Prime Video αποκάλυψε το πλήρες τρέιλερ για την τρίτη σεζόν πριν λίγες ημέρες, με την τελευταία σκηνή να δείχνει τον Σάουρον του Βίκερς να τοποθετεί το Ένα Δαχτυλίδι στο δάχτυλό του.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι τα γυρίσματα της καθοριστικής σκηνής κράτησαν μερικές εβδομάδες: «Την πρώτη μέρα που μπήκα σε εκείνο το σετ, έκλαψα. Πόσο απίστευτο προνόμιο και τιμή να μπορώ να πω αυτή την ιστορία. Κάναμε το Δαχτυλίδι σε διάστημα δύο εβδομάδων, επειδή η σεκάνς είναι τόσο μεγάλη», με τον ΜακΚέι να συμπληρώνει ότι ήταν η «πιο φιλόδοξη και τεχνικά απαιτητική σεκάνς που έχουμε κάνει ποτέ στην σειρά».

Η τρίτη σεζόν του Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power έρχεται στο Prime Video στις 11 Νοεμβρίου.