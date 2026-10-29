Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή με τις βροχές τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχερές θα είναι οι επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας και τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα έντονα, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές θα απαιτηθεί προσοχή, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

Στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα βρεθεί η Κεντρική Μακεδονία. «Θέλουν προσοχή οι βροχές που θα πέφτουν τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η πιθανότητα να συγκεντρωθεί αρκετό νερό και να επιβαρυνθούν σταδιακά σημεία που έχουν παρουσιάσει προβλήματα στο παρελθόν», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Βροχές αναμένονται και στην Αττική τα επόμενα 24ωρα, ενώ ο καιρός θα είναι άστατος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή (30/10) στην Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές. Έως τα ξημερώματα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Χαλκιδική, τις Σέρρες και τη Δράμα.

Το πρωί της Παρασκευής θα συνεχιστούν οι βροχές στην Κεντρική Μακεδονία- με τη Χαλκιδική στο «στόχαστρο»- ενώ μπόρες θα εκδηλωθούν στη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και τη βορειοανατολική Στερεά. Το απόγευμα περάσματα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά- με την Αττική να μην αποτελεί εξαίρεση- ενώ το βράδυ θα επιμείνουν στη Θεσσαλονίκη.

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Το Σάββατο (31/10) αναμένονται βροχές στην Κεντρική Μακεδονία- γύρω από τη Θεσσαλονίκη- και στη Θεσσαλία, αλλά όχι με την ένταση των προηγούμενων ημερών. Στην Αττική, κυρίως από το βράδυ, επίσης θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σχεδόν σε όλη τη χώρα- ίσως εκτός της Θράκης και της Κρήτης- προς τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11). Το πρωί δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα- με διάρκεια- κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι ο καιρός θα είναι άστατος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το βράδυ θα εκδηλωθούν κατά τόπους έντονα φαινόμενα σχεδόν σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, ενώ και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θέλουν προσοχή, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Στην Αττική επίσης μπορεί να εκδηλωθούν ισχυρές μπόρες και καταιγίδες.

Τη Δευτέρα (2/11) αναμένονται πολύ έντονες βροχές στη βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός θα είναι βροχερός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα ενταθούν τα φαινόμενα στα δυτικά. Οι βροχές, κατά διαστήματα έντονες, θα συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης (3/11) και από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Φεύγουν οι βροχές, έρχεται το χειμωνιάτικο κρύο

Ένα «διάλειμμα» από τις βροχές φαίνεται ότι θα έρθει από τις 4-5/11 και ίσως μέχρι τις 8-10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.

Όμως, με τη βελτίωση του καιρού αναμένεται να «κατέβει» χειμωνιάτικο κρύο, μετά τις 4-5 Νοεμβρίου, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=IReNUO4Q2zk}