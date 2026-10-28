Από την Αλβανία στο Ντουμπάι. Το μυστήριο με τις μετακινήσεις του.

Νέα στοιχεία για τη δράση του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικο» έρχονται στο φως μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα των Αρχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σε ταξίδια στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Ντουμπάι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις Μπαχάμες, καθώς σε βάρος του κατηγορουμένου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, στους οποίους περιλαμβανόταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Παρότι ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να χρησιμοποιούσε κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί λιγότερες τηλεφωνικές συνομιλίες του σε σχέση με άλλους κατηγορουμένους, ορισμένες από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές.

Η συνομιλία της 16ης Απριλίου και τα ταξίδια στο εξωτερικό

Σε συνομιλία της 16ης Απριλίου, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικοινωνεί με στενή συνεργάτιδά του, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εμφανίζεται να βρίσκεται στην Αλβανία και να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη σύνδεση του κινητού του τηλεφώνου στο διαδίκτυο.

Όταν η συνεργάτιδά του τον ρωτά σε ποια χώρα βρίσκεται, εκείνος απαντά «Αλβανία», προτού αναφερθεί στα επόμενα ταξίδια που σχεδιάζει.

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«Ναι, γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι, θα πάω Αμερική, θα πάω Γαλλία, θα πάω Αυστρία και να μου βάλουν απεριόριστα, γιατί εγώ θα κάνω δέκα μέρες να γυρίσω», φέρεται να λέει, ζητώντας να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απεριόριστης επικοινωνίας από το κινητό του.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ορισμένες από τις χώρες που αναφέρονται έχουν εντοπιστεί και τραπεζικοί λογαριασμοί που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η αναφορά στις Μπαχάμες και η κρίσιμη ερώτηση

Μία δεύτερη συνομιλία, με ημερομηνία 28 Απριλίου, προκαλεί επιπλέον ερωτήματα. Δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα συζητούν για τις μετακινήσεις του «Mr Χωριάτικος», με τον έναν να αναφέρει ότι ενδεχομένως είχε ταξιδέψει στις Μπαχάμες.

«Έχει έρθει; Έχει επιστρέψει;», ρωτά ο ένας συνομιλητής, με τον δεύτερο να απαντά: «Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες, ξέρω εγώ κάπου».

Ακολουθεί η ερώτηση: «Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;», με τον συνομιλητή του να απαντά: «Ε, τώρα τι ψάχνεις ρε εσύ;».

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Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στις 24 Οκτωβρίου 2025 οι δικαστικές Αρχές είχαν επιβάλει στον «Mr Χωριάτικος» περιοριστικούς όρους για υπόθεση δωροδοκίας υπαλλήλου, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα.

Σημειώνεται πως η σχετική υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου.