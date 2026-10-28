Αρνείται την εγκληματική οργάνωση και επικαλείται φορολογικές παραβάσεις.

Στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων franchise αποδίδει την ευθύνη για τις παρατυπίες που φέρονται να διαπιστώθηκαν με το σύστημα των λεγόμενων «κερασμάτων» ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η υπερασπιστική γραμμή του επιχειρηματία επικεντρώνεται στον διαχωρισμό της λειτουργίας των καταστημάτων που ανήκουν απευθείας στη μητρική εταιρεία από εκείνα που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πρακτική που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα καταστήματα συνεργατών και όχι σε σημεία πώλησης που διαχειρίζεται η μητρική εταιρεία.

Κατά την υπερασπιστική του επιχειρηματολογία, το σύστημα των «κερασμάτων» είχε δημιουργηθεί ως μηχανισμός ελέγχου των οικονομικών υποχρεώσεων των δικαιοδόχων απέναντι στην εταιρεία και όχι ως μέσο παράνομης απόκτησης χρημάτων.

Τι υποστηρίζει για τις φορολογικές παραβάσεις

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο επιχειρηματίας δεν αρνείται ότι γνώριζε την ύπαρξη και τη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος. Ωστόσο, απορρίπτει την κατηγορία ότι χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο για την τέλεση οικονομικών αδικημάτων στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

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Η πλευρά του αναγνωρίζει το ενδεχόμενο να έχουν σημειωθεί φορολογικές παραβάσεις, επιμένοντας όμως ότι αυτές δεν στοιχειοθετούν τις βαρύτερες κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι οι δικαιοδόχοι ήταν υπεύθυνοι για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών στα καταστήματά τους και ότι τυχόν παραλείψεις βαρύνουν τους ίδιους.

Παράλληλα, εμφανίζεται διατεθειμένος να αναλάβει τις οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από φορολογικές παραβάσεις, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα ποσά.

Οι δικαστικές αποφάσεις και η επόμενη ημέρα της εταιρείας

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Αντίθετα, ο στενός συνεργάτης του, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως φερόμενος «υπαρχηγός», τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, από το σύνολο των 23 προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκύπτουν για την επιχειρηματική συνέχεια της αλυσίδας, από την οποία εξαρτώνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από τους συνηγόρους του επιχειρηματία αναφέρουν ότι έχουν αρχίσει επαφές με ενδιαφερόμενο επενδυτή.