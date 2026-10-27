Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, o οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον 32ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Αντίθετα, ο στενός συνεργάτης του, που φέρεται ως «υπαρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, αποφασίστηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Pizza Fan: Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

Άλλοι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, που απολογήθηκαν σήμερα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε εγγυοδοσία που φτάνει μέχρι τα 6.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επίσης 10 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε συλληφθέντων συνεχίζονται και αναμένονται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.

Pizza Fan: Το Νο2 «έδωσε» τον ιδιοκτήτη - «Ήξερα αλλά, λόγω της θέσης μου, δεν μπορούσα να παρέμβω»

Τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης «έδωσε» ο πιο έμπιστος συνεργάτης του Αντάρα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν ο «βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής του παράνομου δικτύου της Pizza Fan, έχοντας ουσιαστικά ρόλο οικονομικού διευθυντή».

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Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή, ο κατηγορούμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, διαφοροποιήθηκε πλήρως από την ιδιοκτήτη της εταιρείας, λέγοντας πως είχε εικόνα για το τι γινόταν με τα «κεράσματα» αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, καθώς η θέση του δεν του επέτρεπε να παρέμβει. «Ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», φέρεται να είπε στον ανακριτή όταν τον ρώτησε για όσα του αποδίδονται, πως ο ίδιος «παρείχε οδηγίες για την αποφυγή εντοπισμού» του επίμαχου λογισμικού της εταιρείας.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε πως γνώριζε ότι υφίσταται το λογισμικό, αλλά είπε ότι δεν είχε ούτε πρόσβαση σε αυτό, ούτε τα καθήκοντα του σχετίζονταν με τη λειτουργία του.

Ιδιοκτήτης Pizza Fan: «Πρόκειται για φορολογικά αδικήματα»

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας- ο οποίος απολογήθηκε πρώτος- αρνήθηκε όσα του καταλογίζει το κατηγορητήριο περί εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φορολογικά αδικήματα. Δήλωσε μάλιστα πρόθυμος να πληρώσει για να λήξει η ιστορία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αμφισβήτησε το ύψος της φορολογικής παράβασης που σύμφωνα με την κατηγορία ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ζήτησε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της επιχείρησης και να επιστρέψουν στη δουλειά τους οι 2.500 εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Δηλώσαμε τη συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Πέταξε το «μπαλάκι» στους καταστηματάρχες

Ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της εταιρείας, κληθείς να εξηγήσει τον τρόπο της απάτης μέσω του «κεράσματος», ισχυρίστηκε ότι γνώριζε πως γινόταν παράνομη χρήση του από καταστηματάρχες, υποστηρίζοντας, όμως, ότι μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών υπήρχε δυνατότητα ελέγχου των εσόδων τους. Όπως ανέφερε, το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Δεν παρέλειψε επίσης να μιλήσει για το μέγεθος της εταιρείας στην αγορά, τονίζοντας: «Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές».