Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου συγκαταλέγεται μεταξύ των δυνητικά ενδιαφερόμενων για την αλυσίδα, ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση προϋποθέτει την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διάσωσής της.

Σε προκαταρκτικό και καθαρά διερευνητικό στάδιο βρίσκεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτου στην επόμενη ημέρα της Pizza Fan, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση ή συμφωνία.

Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου συγκαταλέγεται μεταξύ των δυνητικά ενδιαφερόμενων για την αλυσίδα, ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση προϋποθέτει την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διάσωσής της.

Τι αναφέρει

«Πρέπει να δούμε αν και τι σώζεται, αλλιώς τι να πάρεις», δήλωσε χαρακτηριστικά στην οικονομική ιστοσελίδα Euro2day.gr, αποτυπώνοντας τη στάση αναμονής που τηρεί. Ερωτηθείς για το πότε θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις, απαντά «δεν ξέρω ακόμα», επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Καθοριστική παράμετρος για οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη αποτελεί η στάση των υφιστάμενων μετόχων, αλλά και η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός βιώσιμου σχεδίου επανεκκίνησης. Παράλληλα, ο κ. Γεωργάτος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τον επιχειρηματία Χάρη Καρώνη της Viva, ο οποίος διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των συστημάτων πληρωμών. «Είναι φίλος, είναι brilliant, αλλά νομίζω ότι δεν ασχολείται με τις πίτσες», σημειώνει.

Πέρα από το ενδεχόμενο επενδυτικού ενδιαφέροντος, θέτει και το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας των επιχειρήσεων όταν προκύπτουν παρατυπίες ή ευθύνες των διοικήσεών τους. «Θεωρώ ότι κάνει πολύ καλά η Πολιτεία. Μπράβο τους», αναφέρει, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε τρόπο να προστατεύουμε τις επιχειρήσεις από ενδεχόμενα σφάλματα ή και κακούς επιχειρηματίες». Όπως υπογραμμίζει, «είναι άλλο η επιχείρηση και άλλο οι επιχειρηματίες».

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Στο επίκεντρο 2.500 θέσεις εργασίας

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται περίπου 2.500 θέσεις εργασίας και η προοπτική διατήρησης ενός εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων. Η Pizza Fan διαθέτει 109 σημεία πώλησης, εκ των οποίων τα 20 είναι εταιρικά και τα υπόλοιπα λειτουργούν μέσω franchise, ενώ έχει αναπτύξει δικό της σύστημα παραγγελιών και διανομής. Ο χρόνος, πάντως, λειτουργεί εις βάρος της αλυσίδας, καθώς η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας συνεπάγεται απώλεια πελατών προς τον ανταγωνισμό και αυξανόμενο κόστος επανεκκίνησης, στο οποίο προστίθεται η ανάγκη αντικατάστασης ευπαθών πρώτων υλών. Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, το δίκτυο καταστημάτων και η πελατειακή βάση αποτελούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από έναν υποψήφιο επενδυτή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε συζήτηση για διατήρηση του brand ή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραμένει πρόωρη.

Λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η εμπλοκή ανταγωνιστικών αλυσίδων, όπως η Domino’s και η L’ Artigiano, λόγω διαφορών στο επιχειρηματικό μοντέλο και στο οικονομικό τους μέγεθος.