Υποτροφίες, «χαριστικές» απουσίες και μόρια για τα ΑΕΙ είναι σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων προς την ΟΙΕΛΕ το «σκοτεινό» κομμάτι της διαπλοκής στον σχολικό αθλητισμό

Σοβαρές καταγγελίες για τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ σχολείων, αθλητικών συλλόγων, μάνατζερ και παραγόντων του αθλητισμού φέρνει στο προσκήνιο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) για την εντατική συμμετοχή μαθητών στον σχολικό αθλητισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πιθανά ανταλλάγματα που, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, συνδέονται με την προσέλκυση νεαρών αθλητών, τις σχολικές υποχρεώσεις τους και τις δυνατότητες μοριοδότησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υποτροφίες, διευκολύνσεις στη φοίτηση, απουσίες που φέρονται να μην καταγράφονται και βαθμολογική μεταχείριση που προκαλεί ερωτήματα περιλαμβάνονται στις αναφορές που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, έχουν κατατεθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες. Οι καταγγελίες περιγράφουν μια εικόνα που, εφόσον επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, εγείρει σοβαρά ζητήματα ισονομίας, διαφάνειας και προστασίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΟΙΕΛΕ αναλαμβάνει δράση και απέστειλε σήμερα επιστολές προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες κάθαρσης του χώρου με βάση τις προτάσεις που η Ομοσπονδία απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmdrs2lw3ir5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της επιστολής της ΟΙΕΛΕ προς την πολιτική ηγεσία:

«Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση, λάβαμε σωρεία μηνυμάτων και επιστολών (ορισμένες εκ των οποίων σας κοινοποιούμε) που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Η πλειονότητα των μηνυμάτων που λάβαμε, αφορούν στο χώρο μας, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από το υλικό αυτό, καθώς και από δεκάδες κλήσεις που δεχθήκαμε τα τελευταία 24ωρα, διαγράφεται μια ζοφερή εικόνα που είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής ανοχής της πολιτείας στην παραβατικότητα κάποιων ιδιωτικών σχολείων, της ένοχης σιωπής γονέων και διοικήσεων που βολεύονταν με τη νοσηρή αυτή κατάσταση, της διαπλοκής αθλητικών συλλόγων και μάνατζερς με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, του νομοθετικού πλαισίου για τις μοριοδοτήσεις μαθητών-αθλητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που έχει μετατραπεί σε «κουρελού» εξυπηρέτησης αιτημάτων διαφόρων Ομοσπονδιών. Με βάση τις καταγγελίες αυτές προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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⦁ Ορισμένα ιδιωτικά σχολεία «προσελκύουν» πελάτες-μαθητές και γονείς από όλη την Ελλάδα με ένα διπλό δέλεαρ. Πρώτον, με την δυνατότητα τα παιδιά να αποφεύγουν σχεδόν τελείως την σχολική παρακολούθηση για να προπονούνται. Δεύτερον, με τη δέσμευση της δημιουργίας ισχυρών ομάδων που έχουν τη δυνατότητα εθνικών και διεθνών διακρίσεων, ώστε οι μαθητές να μοριοδοτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

⦁ Συγκεκριμένες σχολικές ομάδες με στενές σχέσεις με παράγοντές του ελληνικού αθλητισμού, εξασφάλιζαν διαιτητική εύνοια, ώστε να κερδίζουν πρωτιές σε σχολικά πρωταθλήματα και υψηλή μοριοδότηση για τα μέλη τους.

⦁ Σύμφωνα με τις καταγγελίες πολλών γονέων, προκειμένου τα παιδιά να ενταχθούν σε κλιμάκια μικρών Εθνικών ομάδων, ήταν υποχρεωμένα να «συμβληθούν» με συγκεκριμένους αθλητικούς συλλόγους, μάνατζερς και σχολεία.

⦁ Ομοσπονδίες κατά κανόνα μη δημοφιλών αθλημάτων στήνουν εικονικά πανελλήνια πρωταθλήματα, συνήθως στην επαρχία, ομάδες συγκροτούνται λίγες ημέρες πριν τους αγώνες με σκοπό οι συμμετέχοντες να λάβουν μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Ομοσπονδία μας απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας επιστολή με ονόματα συγκεκριμένων ιδιωτικών σχολείων που «πρωταγωνιστούν» εδώ και χρόνια στην αθλητική και εκπαιδευτική διαφθορά. Διόλου τυχαία, σχεδόν όλα τα σχολεία αυτά έχουν πολλάκις απασχολήσει την Ομοσπονδία μας για βαρύτατες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας, όλως παραδόξως όμως, δεν τους επιβαλλόταν ποτέ καμία ποινή λόγω των ισχυρών τους διασυνδέσεων και της «τοπικής» διαπλοκής με συγκεκριμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ελπίζουμε ειλικρινά να ακολουθηθεί το φωτεινό παράδειγμα της αείμνηστης Μαριέττας Γιαννάκου που το 2007 δεν δίστασε να βάλει λουκέτο σε 18 ιδιωτικά τεχνικά Λύκεια, τα οποία εξέδιδαν πλαστούς απολυτήριους τίτλους με ψεύτικα «άριστα», ώστε οι απόφοιτοί τους να διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο (δυστυχώς τουλάχιστον 2000 από τους απόφοιτους αυτούς, υπηρετούν σήμερα στη δημόσια Υγεία μέσω αυτών των απολυτηρίων). Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων σχολείων θα πρέπει να αποβληθούν άμεσα από τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

(…)

Έχει φθάσει η ώρα γενναίων αποφάσεων. Η κάθαρση στο χώρο του σχολικού αθλητισμού πρέπει να αρχίσει άμεσα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το σημερινό μοντέλο μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να εξορθολογιστεί με την επιβράβευση να αφορά αποκλειστικά σε σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις διοργανώσεων με κύρος και αυστηρή εποπτεία. Επίσης, η δημιουργία αθλητικών σχολείων με ένα πρόγραμμα προπόνησης και εκπαίδευσης που θα επιτρέπει στα παιδιά μας να αθλούνται και να μορφώνονται, θα μειώσει την ανάγκη προσφυγής σε παραβατικά σχολεία. Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια προσπάθεια θα βρει ισχυρές αντιστάσεις. Γονείς, αθλητικοί σύλλογοι, παράγοντες, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που βολεύονται με το καθεστώς σήψης, θα προβάλλουν σημαντικά εμπόδια σε μια προσπάθεια γνήσιας κάθαρσης. Ελπίζουμε η πολιτεία να μην πτοηθεί και να πράξει αυτό που πρέπει για να ξαναδώσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα ότι αμείβεται αυτός που μοχθεί στην τάξη και στο γήπεδο κι όχι αυτός που εξαγοράζει αθλητικές επιτυχίες, μόρια και απολυτήρια.»

Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τον σχολικό αθλητισμό; Οι μαρτυρίες γονέων

Όπως προαναφέραμε, η ΟΙΕΛΕ τα προηγούμενα 24ωρα συνέλεξε πλήθος καταγγελιών από γονείς, πολίτες και εκπαιδευτικούς για το σκάνδαλο στον σχολικό αθλητισμό. Καταγγελίες μέσα από τις οποίες μπορέσαμε να διαμορφώσουμε άποψη για το ζήτημα και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία. Παραθέτουμε τμήματα των καταγγελιών με σβησμένα τα ονόματα συλλόγων και σχολείων (Οι καταγγελίες θα κατατεθούν αυτούσιες με όλα τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές)

«Είναι γνωστό στους πάντες ότι δύο σχολεία στη Θεσσαλονίκη "αγοράζουν" μαθητές με την υπόσχεση της πανελλήνιας-παγκόσμιας νίκης και των προνομίων που σου προσφέρουν. Το ένα σχολείο, το ……………., έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του …………. οι οποίοι σπανιότατα εμφανίζονται στο σχολείο, το οποίο έχει διπλά απουσιολόγια. Το άλλο το περίφημο …………………. κάνει το ίδιο με το μπάσκετ και το βόλεϊ. Αθλητές του ………… έκαναν προπόνηση στα γήπεδα του συλλόγου την ώρα που υποτίθεται ότι ήταν στο σχολείο. Αν θέλει η Υπουργός, ας ξεκινήσει την έρευνα από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης…»

«Υπήρξε ξεκάθαρη ανοιχτή πρόταση σε μαθητή που παίζει πόλο να πάρει υποτροφία για το ……………….. με δυνατότητα να μην παρουσιάζεται στα μαθήματα, να μην γράφονται απουσίες και να προπονείται τα πρωινά στο κολυμβητήριο. Δεν προχωρήσαμε ωστόσο στην συνεργασία καθότι είμαστε από επαρχία και δεν θα μπορούσε το ανήλικο παιδί να ζει μόνο του στην Θεσσαλονίκη. Αρκετός προβληματισμός στην οικογένεια , απογοήτευση στο παιδί που έχασε αυτή την εύκολη και χρυσή ευκαιρία ενώ κάποιοι συναθλητές και φίλοι του από την Θεσσαλονίκη έχουν αυτή την διευκόλυνση. Με τις πλάτες του ………… (όνομα συλλόγου) πάντα και των προπονητών του που κάνουν συνεργασίες με το σχολείο αυτό και κανονίζουν δουλίτσες».

«Οι ομάδες, ειδικά σε μη δημοφιλή αθλήματα, συστήνονται λίγες μέρες πριν από μαθητές σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, παίζουν 5-6 παιγνίδια και, με τον τρόπο που αποκαλύφθηκε, παίρνουν τα μόρια (οι 3 πρώτες). Πρέπει να καταργηθεί το σύστημα σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες και να διατηρηθεί σε διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, σε συγκεκριμένα αθλήματα με αντικειμενικά κριτήρια»

«Ήδη έχετε καταγγελία για το ………….. στην Θεσσαλονίκη…. Όσο αφορά την ………………(πέρσι πήρε το σχολικό πρωτάθλημα ) σχεδόν όλοι οι αθλητές λυκείου του ……. (όνομα συλλόγου) «φοιτούν» εκεί με αντάλλαγμα το ότι το λύκειο θα πάρει το πρωτάθλημα. Σχεδόν το σύνολο των αθλητών δεν πάνε ποτέ ή σχεδόν ποτέ στα μαθήματα. Οι αθλητές αυτοί πληρώνουν "δίδακτρα" ανάλογα με το πόσες απουσίες θα κάνουν. Αν δεν πάνε καθόλου είναι πιο πολλά.»

«Αυτά που βγήκαν στην φόρα και τα παιδιά μας που παίζανε μπάσκετ και εμείς οι γονείς τα βλέπαμε και τα ξέραμε, αλλά βήμα δεν είχαμε.

Ο γιός μου από μια μικρή ομάδα της Θεσσαλονίκης που έπαιζε ,τον πήρε ο ………….. (όνομα συλλόγου) στην ηλικία των 14 ετών και όταν πήγαμε στην προπόνηση οι γονείς είπαν ότι ήταν το μόνο παιδί που ήρθε στην ομάδα χωρίς μάνατζερ !!!! Είναι μια πληγή του αθλήματος γιατί αυτοί κάνουν το κουμάντο στις ομάδες και ακόμη και στις κλήσεις στα κλιμάκια. Και το χειρότερο όταν προπονητές και παίκτες είναι ομόσταυλοι στον ίδιο μάνατζερ...

Στον …………… λοιπόν μου είπαν να πάει ο γιος μου στο ………………. αλλά προτίμησε να είναι στο δημόσιο Λύκειο γιατί εκεί μου είπε πατέρα δεν θα διαβάζω γιατί θα παίρνω βαθμούς άδικα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbzol2bp4w1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Στα εκπαιδευτήρια ……………. στον ………. υπάρχουν και αυτή την στιγμή αθλητές τόσο στη δευτέρα όσο και στην τρίτη λυκείου που δεν έχουν πάει ποτέ στο μάθημα τόσο φέτος όσο και πέρσι. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο πλησιάζει και άλλους γονείς (δεν μπορώ να το αποδείξω αλλά μίλησε και με την οικογένεια μου) και υπόσχεται ότι βαθμό χρειάζεται ο κάθε μαθητής και φυσικά με τα ανάλογα "δίδακτρα".»

«Είναι κοινό μυστικό στην πόλη ……………….. , ότι δεν καταγράφονται οι απουσίες των μαθητών. Στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο …………. οι μαθητές - αθλητές του ……….. δεν παρουσιάζονται ποτέ στο σχολείο και οι απουσίες τους δεν καταγράφονται ποτέ. Συμμαθητές τους , αλλά και γονείς συμμαθητών τους το αναφέρουν τόσο στα ιδιαίτερα και φροντιστηριακά μαθήματα όσο και σε κοινωνικές συνάξεις.»

«Είμαστε γονείς μαθητών αθλητών και θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό πως μαθητές αθλητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, κυρίως της Γ λυκείου, ακόμη και στη μέση της χρονιάς, εγγράφονται στο ……………. καθώς εκεί δεν παρακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου και δεν λαμβάνονται απουσίες. Αυτό είναι γνωστό σε όλους στην πόλη μας θεωρούμε όμως πως δεν είναι σωστό για τους μαθητές των άλλων σχολείων που ασχολούνται και με τον αθλητισμό. Ευελπιστούμε πως εσείς που ασχολείστε σοβαρά με το θέμα να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσει πια αυτή η κατάσταση».

«Από το 2000 και έπειτα είτε λόγω αλλαγής του νόμου με ποσόστωση μικρή για τα ΑΕΙ μέτρια για ΤΕΦΑΑ , είτε λόγω ηλεκτρονικής καταγραφής ,υποχρέωση για φοίτηση από την α λυκείου ,πιο εύκολοι έλεγχοι , ατόνησε το ενδιαφέρον των δημοσίων σχολείων και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των ιδιωτικών .Εδώ πλέον το δέλεαρ δεν ήταν η πανελλήνια νίκη ,που μόνη της προσφέρει ένα ποσοστό αλλά δεν εξασφαλίζει κάτι άλλο εφόσον ο μαθητής δεν παρακολουθεί μαθήματα -φροντιστήριο και δεν είναι επιμελής στα μαθητικά του καθήκοντα , αλλά οι παγκόσμιες επιτυχίες που δίνουν αυτόματη εισαγωγή η πολύ μεγάλη μοριοδότηση σε σχολές. Έτσι βρίσκονται μαθητές μαθήτριες να παίρνουν υποτροφίες για ιδιωτικά σχολεία Θεσσαλονίκης -Αθήνας –Πάτρας. Από το 2017 μπαίνουν στο κόλπο σχολεία. Αρχίζουν οι Υποτροφίες σε αθλητές χωρίς όριο και περιορισμό .Διεθνής μπασκετμπολίστας τη μία χρονιά φοιτά στο ένα ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης , την επόμενη σε άλλο (μάλλον όχι χωρίς ανταλλάγματα) Ο ανταγωνισμός ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έντονος καθώς μόνο ένα σχολείο από την πόλη μπορεί να προκριθεί στην τελική φάση , πάρα το γεγονός ότι διαθέτουν περισσότερα από ένα πανίσχυρες ομάδες. Από έρευνα που κάναμε και σε άλλες περιοχές υπάρχουν σχολεία με «μυστήριες επιτυχίες» αλλά θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε ακούσει η διαπιστώσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmcdt66sw249?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ξεκίνησε ένας πλειστηριασμός παροχών

Πλέον δεν ήταν μόνο το μπάσκετ που απασχολούσε τα σχολεία, βόλεϊ κοριτσιών , μπάσκετ κοριτσιών ,βόλεϊ αγοριών , ποδόσφαιρο αγοριών έγιναν πεδίο συναλλαγής. Μαθητές ολόκληρης ποδοσφαιρικής ομάδας «φοιτούν» στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο και όσοι «περισσεύουν» στο ίδιο δημόσιο σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει στο βόλεϊ με άλλο σχολείο , στο μπάσκετ κοριτσιών κλπ. Όλα αυτά βέβαια θα ήταν ίσως οκ αν δεν ακουγόταν οι παραχωρήσεις που γίνονται για να πειστούν οι μαθητές -αθλητές να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες . Απεριόριστες απουσίες χωρίς καμμιά καταγραφή τους. Οι μαθητές βρίσκονται καθημερινά στις πρωινές προπονήσεις των ομάδων τους χωρίς καμία επίπτωση. Τμήματα φαντάσματα αποτελούμενα αποκλειστικά από αθλητές οι οποίοι ελάχιστες φορές πηγαίνουν στο σχολείο, και παρουσιάζονται μόνο σε παρελάσεις -αγώνες και στις εξετάσεις ώστε να φαίνονται όλα τυπικά και νόμιμα. Προφανώς αυτοί οι μαθητές θα έπρεπε από τη στιγμή που είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο να απαιτούν έστω στα χαρτιά και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς , οι οποίοι προφανώς δε θα είχαν αντικείμενο εφόσον ισχύουν αυτά που ακούσαμε Για αυτό φρόντισε η άρνηση κάποιων σχολείων να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των στοιχείων , επικαλούμενα την προστασία των προσωπικών δεδομένων μαθητών και καθηγητών, σε συνδυασμό με τους δήθεν ελέγχους που γινόταν από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όποια καταγγελία γινόταν για το θέμα (αυτό το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά καθώς το ζείτε καθημερινά) Ακούσαμε για διπλά απουσιολόγια ,ακούσαμε για διεθνή ποδοσφαιριστή που ήταν μια χρονιά στο εξωτερικό σε ακαδημία ομάδας ενώ φαινόταν ότι φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο, ακούσαμε για οικονομική συναλλαγή ώστε το τέκνο επώνυμου να συμμετάσχει σε ομάδα χωρίς να έχει ιδέα από το άθλημα , αυτό βέβαια παλαιότερα καθώς έχουν τεθεί χρονικά όρια συμμετοχής ώστε να αποκτήσεις τα προνόμια , έχουμε διαβάσει για 8 ισόπαλες αθλήτριες στην 1η θέση της ενόργανης (εδώ το υπουργείο επενέβη και ακύρωσε τον αγώνα ).

Η Θεσσαλονίκη κρατά τα «σκήπτρα» της αθλητικής παρανομίας

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια με τη διάλυση των γραφείων φυσικής αγωγής , το 90% των πρωταθλημάτων διοργανώνονται από τις ίδιες τις ομοσπονδίες με μηδενικό έλεγχο από το υπουργείο. Αγώνες πόλο με ομάδες στελεχωμένες από διάφορα σχολεία χωρίς κανένα έλεγχο διαφάνειας και νομιμότητας . Αν όλα αυτά τα χρόνια γινόταν ένας αιφνίδιος έλεγχος σε ένα από αυτά τα σχολεία , θα γινόταν σεισμός. Βέβαια δυστυχώς από ότι είδαμε στην πρόσφατη επικαιρότητα ,πλέον δεν αρκεί να κάνεις παρανομίες στον τρόπο στελέχωσης της ομάδας σου αλλά περάσαμε και στο χρηματισμό διαιτητών και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε στα επόμενα χρόνια αν δεν υπάρξει έλεγχος Υ.Γ από τα γραφόμενα μας φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη είναι το άντρο της αθλητικής παρανομίας , σε καμία περίπτωση αν δείτε παράξενες συνεχόμενές νίκες στο ποδόσφαιρο αγοριών , μπάσκετ κοριτσιών , χάντμπολ η επιτυχίες ομάδων στο λαοφιλέστατο άθλημα του κρίκετ κλπ, οπότε καλό είναι αν χρησιμοποιήσετε τα γραφόμενά μας να μην επικεντρωθείτε στον τόπο αλλά στον τρόπο που γίνονται αυτές οι κομπίνες»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmcvvbqje7bt?integrationId=40599y14juihe6ly}