Αρνείται όλες τις κατηγορίες ο Ηλίας Κορομηλάς για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Πώς δικαιολόγησε ενώπιον του ανακριτή το ποσό των 102.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του.

Απολογείται από το πρωί στον ανακριτή για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ ο αρχιδιαιτητής, ειδικός σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Ηλίας Κορομηλάς για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ. Τι υποστηρίζει για το ποσό των 102.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του.

Στις αποζημιώσεις που έλαβε επειδή δεν υπέπεσε σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα αποδίδει τα 102.000 ευρώ που βρέθηκαν από την Αστυνομία στον κατ’ οίκον έλεγχο τον οποίο διενήργησε η Αστυνομία, μετά τη σύλληψή του, ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογείται για 9 πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ, αρνείται όσα το αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως πάντα ενεργούσε, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων και πως ποτέ δεν διέπραξε κάτι παράνομο.

Πώς δικαιολόγησε τα 102.000 ευρώ

Ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, επειδή δεν είχε….υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα! Για τα χρήματα αυτά, είπε πως διαθέτει όλα τα σχετικά παραστατικά. Πρόκειται για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και άλλο ένα ποσό 70.000 ευρώ .

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτά τα χρήματα του πιστώθηκαν μέσω τραπέζης, τα οποία στη συνέχεια έβγαλε λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί και ο λογιστής του ο οποίος κατέθεσε νωρίτερα, ως μάρτυρας προκειμένου να επιβεβαιώσει όσα ο ίδιος υποστηρίζει.

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Όσο για την καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή ότι ο Ηλίας Κορομηλάς τον προσέγγισε και του έταξε 10.000 ευρώ, για να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του Eurocup 2021, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως είναι μία υπόθεση που έχει τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και έχει μπει στο αρχείο.