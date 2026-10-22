Αυτός ο σχολικός αγώνας που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων.

Ο ασκός του Αιόλου για χειραγώγηση αγώνων του ελληνικού μπάσκετ έχει ανοίξει για τα καλά και πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και τα όσα συνέβησαν τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο στο πλαίσιο του τελικού για το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα.

Το γεγονός ότι στον τελικό η ομάδα της Πάτρας εκτέλεσε 52(!) ελεύθερες βολές, έναντι 20 της αντίπαλης ομάδας «πυροδότησε» ερωτήματα για τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα. Γονείς μαθητών που συμμετείχαν στον αγώνα εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τις διαιτητικές αποφάσεις. Όπως υποστήριξαν, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας που ηττήθηκε αποβλήθηκε στο ημίχρονο, έπειτα από τεχνικές ποινές. Παράλληλα μετά τη λήξη του αγώνα διαιτητής φέρεται να κινήθηκε με επιθετικό και απειλητικό τρόπο προς παίκτη της ηττημένης ομάδας, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για τις 52 ελεύθερες βολές που καταλογίστηκαν υπέρ των αντιπάλων. Προβληματισμό προκαλεί και ο ημιτελικός που προηγήθηκε του τελικού, ανάμεσα σε σχολική ομάδα της Θεσσαλονίκης και την ομάδα της Πάτρας.

Όπως καταγγέλλεται από τους γονείς το διακύβευμα ενός τελικού πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος είναι μεγάλο δεδομένου ότι η διάκριση αποφέρει μόρια για τις Πανελλήνιες και ευνοική εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υπόθεση όπως τονίζουν οι Αρχές θα διαλευκανθεί πλήρως ενώ ενδεικτικό της έρευνας που διεξάγεται είναι το γεγονός ότι ο επίμαχος σχολικός αγώνας αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που αφορά περίπου 50 αναμετρήσεις σε βάθος δεκαετίας.

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Χαρακτηριστική για το θέμα και η τοποθέτηση του προέδρου της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Χριστόπουλου όπου τόνισε ότι δέχθηκε ανώνυμη καταγγελία για μαθητές με εικονική φοίτηση και φερόμενη χειραγώγηση σχολικών αγώνων μπάσκετ. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν αφορούν ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, στα οποία μαθητές φέρονται να λαμβάνουν απολυτήρια χωρίς να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα ή εμφανιζόμενοι σπάνια στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, κατά την ίδια καταγγελία, συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα, όπου αποτελέσματα φέρονται να διαμορφώνονται μέσω διαιτητών, με σκοπό την εξασφάλιση αθλητικών διακρίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρει ότι η καταγγελία συνδέεται με τον υπό διερεύνηση πρόεδρο της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η εικονική φοίτηση αποτελεί ζήτημα που έχει απασχολήσει την Ομοσπονδία στο παρελθόν. Χαρακτηρίζει, όμως, ιδιαίτερα βαριά την αναφορά σε στημένους αγώνες με στόχο την απόκτηση μοριοδότησης, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική θα έπληττε την ισονομία και την αξιοπιστία των διαδικασιών πρόσβασης στα ΑΕΙ.

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Η ανάρτηση του Γιώργου Χριστόπουλου

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