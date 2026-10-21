Το πρωί της Πέμπτης ο Βαγγέλης Λιόλιος θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Βαρύ πλήγμα δέχθηκε το ελληνικό μπάσκετ με την δυσωδία να έχει πλέον «πλημμυρίσει» κάθε παρκέ αυτής της χώρας. Μετρητά ύψους 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή και 50 στημένα παιχνίδια ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την δικογραφία για τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Πως ξετυλίχθηκε το κουβάρι των αποκαλύψεων

Το κουβάρι της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 για τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και ειδικότερα για ενέργειες του ίδιου του προέδρου της, Ευάγγελου Λιόλιου.

Γρήγορα, όμως, τη σκυτάλη των καταγγελιών πήραν και άλλα άτομα που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα. Στο πλαίσιο της έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα, αποκαλυπτικά στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσαν οκτώ μάρτυρες, από τους οποίους οι δύο φέρονται να προσκόμισαν σημαντικές πληροφορίες για το «στήσιμο» των αγώνων, καθώς έχουν δωροδοκηθεί οι ίδιοι στο παρελθόν.

Οι δύο μάρτυρες εμφανίστηκαν μάλιστα αυτοβούλως στο εισαγγελικό γραφείο για να αποκαλύψουν όσα γνώριζαν και, λόγω της συνδρομής που παρείχαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, δεν πρόκειται να διωχθούν ποινικά για εμπλοκή στους «στημένους» αγώνες.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα και υλικό από τα οποία προκύπτει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες –από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία– στο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2026.

Σύλληψη και της Βασιλικής Τσαρούχα

Εν τω μεταξύ, μετά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, συνελήφθη και η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Πέρα από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη Βασιλική Τσαρούχα, εντάλματα εκδόθηκαν επίσης για τον Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του προέδρου Λιόλιου, τον Ηλία Κορομηλά, που διατηρούσε ρόλο συμβούλου διαιτησίας στην Ομοσπονδία, τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, που είναι μέλος της ΚΕΔ, και τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, που κρέμασε τη σφυρίχτρα του το καλοκαίρι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο ο Μαυραγάνης δεν έχει συλληφθεί.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Εισαγγελικές πηγές συνδέουν τα εντάλματα με υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και όχι μόνο, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Μετά την άσκηση της δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη, οι κατηγορούμενοι.

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Όσα προβλέπει ο νόμος - Άρθρο 132: Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

Βρούτσης: Οι κανόνες ισχύουν για όλους

«Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε ατόμων, στο πλαίσιο έρευνας για στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός σχολιάζει πως πρόκειται για «σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις» στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. «Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης», συμπληρώνει.

Ο Γιάννης Βρούτσης εκφράζει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της».

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

ΠΑΣΟΚ: «Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα οι σημερινές εξελίξεις»

«Οι σημερινές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που προκαλεί δυσφήμηση και θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του αθλητισμού στη χώρα μας», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά, ο Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού Βασίλης Σκουντής και ο Γραμματέας του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων Κώστας Χουλιάρας.

Τονίζουν ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να επιτελέσει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς προκαταβολικές καταδίκες, αλλά με ξεκάθαρη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, χρηματισμού και χειραγώγησης αγώνων σε όλη την κλίμακα, από την κορυφαία επαγγελματική λίγκα έως και τα σχολικά Πρωταθλήματα». «Η ακεραιότητα των πρωταθλημάτων σε όλα τα επίπεδα είναι αδιαπραγμάτευτη», προσθέτουν.

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι το κόμμα τους είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρχές του περασμένου Μαΐου, καταθέτοντας ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, «με θέμα τον έλεγχο της νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ έπειτα από καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητος και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με σοκαριστικό τρόπο».

Τονίζουν ότι «το πρόβλημα εκτός από ηθικό, είναι επίσης δομικό και αφορά τα ελλείμματα ελέγχου του ίδιου του συστήματος» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα στα εξής ερωτήματα: «Ποια είναι τα πεπραγμένα των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια; Τελούσαν εν γνώσει της σήματα κινδύνου (red flags) για ύποπτο στοιχηματισμό ή καταγγελίες που παρέμειναν στα συρτάρια;».

Επιπλέον προτείνουν, για την «ουσιαστική κάθαρση» του αθλητισμού, την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαιτησία και αυστηρό οικονομικό έλεγχο των οργάνων της, καθώς επίσης και αυστηροποίηση των ποινών για τη χειραγώγηση αγώνων με εξαντλητικές κυρώσεις, αλλά και αναδιαμόρφωση του πλαισίου για τους σχολικούς και εφηβικούς αγώνες (μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις) για την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηματισμού.

«Η διαφάνεια και η ισονομία στον αθλητισμό δεν αποτελούν επιλογή, αλλά αναπόδραστο χρέος απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία», σημειώνουν.

Ανακοίνωση του Τομέα Αθλητισμού της ΕΛΑΣ: Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ

«Οι σημερινές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η δικαστική έρευνα για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων θέτουν σοβαρά ζητήματα για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του αθλήματος.

Εδώ και μήνες, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ βρίσκονταν στη δημόσια συζήτηση. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο η δικαστική διερεύνηση των σημερινών εξελίξεων αλλά τι έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα; Πώς άσκησε τις αρμοδιότητές της, τι έλεγξε και ποια ήταν η πραγματική αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας που έχει στη διάθεσή της;

Το μπάσκετ όπως και το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού ανήκει στους αθλητές, στα σωματεία και στους φιλάθλους του. Η αξιοπιστία του αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και η προστασία της προϋποθέτει διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία.

Η Δικαιοσύνη, προφανώς, θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες. Η κυβέρνηση, όμως, οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις δικές της ενέργειες και ΚΥΡΙΩΣ τις παραλείψεις της, πριν φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις».

Σημειώνεται τέλος ότι την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 13:00 στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Μιχάλης Α. Δημητρακόπουλος», ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ.