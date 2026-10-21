Ο συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.

Στη σύλληψη και του Γιώργου Μαυραγάνη προχώρησε η αστυνομία καθώς ο συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Πρόκειται για την τελευταία σύλληψη μετά το σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όσο και η διεθνής διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα.

Για ποιους εκδόθηκαν (και εκτελέσθηκαν) τα εντάλματα:

Πρόκειται για τον Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του προέδρου Λιόλιου.

Τον Ηλία Κορομηλά, που διατηρούσε ρόλο συμβούλου διαιτησίας στην Ομοσπονδία.

Τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, που είναι μέλος της ΚΕΔ.

Τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, που κρέμασε τη σφυρίχτρα του το καλοκαίρι.

Και την εν ενεργεία διαιτητή Euroleague Βασιλική Τσαρούχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, μετά από έρευνα που διενήργησε ο αθλητικός εισαγγελέας με αφορμή καταγγελίες για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

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Εισαγγελικές πηγές συνδέουν τα εντάλματα με υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Σε έρευνες που έγιναν, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Μετά την άσκηση της δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν αύριο οι κατηγορούμενοι.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».