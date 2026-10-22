Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών.

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι έξι συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. Οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να λάβουν γνώση της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για τους «στημενους» αγώνες στο μπάσκετ όλοι οι συλληφθέντες αμφισβτητωντας ευθέως τις καταθέσεις των μαρτύρων που τους ενεπλεξαν.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Ευάγγελος Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες επιμενει πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του, ισχυριζομενος πως η υπόθεση θα καταπεσει.

Ο κατηγορούμενος θεωρεί έωλες τις καταγγελίες ενος ενεργεία διαιτητή κι ενός επιχειρηματία στις οποίες στηρίχθηκε η ποινικής δίωξη.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει πως η τελευταία μήνυση του κατατέθηκε προ 20ημερου στην Ασφάλεια «Ενα μεμπτό μήνυμα γνωστοποίησης των διαιτητών ενός αγώνα που δεν υποδεικνύει προσπάθεια χειραγώγησης του» φέρεται να ισχυρίζεται ο κ.Λιολιος.

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Βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με πληροφοριες, το κατηγορητήριο σε βάρος του κ. Λιόλιου αναφέρει 49 περιπτώσεις δωροδοκίας, εκ των οποίων στις πεντε, ο βασικός καταγγελλων φερεται ναπηγαίνει σε διαιτητές και να δίνει 5 χιλιάδες ευρώ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό.

Μάλιστα, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο κ.Λιόλιος ο ίδιος έχει υποβάλει μήνυση ήδη από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι ένας εκ των δύο μαρτύρων - κλειδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προσπάθεια σκευωρίας.

Αναφορικά δε με τα τηλεφωνικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα προκειμένου να καταφανεί η προσπάθεια δωροδοκίας, πηγές αναφέρουν ότι ως προς τον Ευαγγ. Λιόλιο μοναδική αναφορά στο βάρος του κατηγορητήριο είναι ένα μήνυμα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί. Ωστόσο σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου πρόκειται για πληροφορία η οποία δεν αποδεικνύουν τίποτα καθότι τα ονόματα των διαιτητών θα κοινοποιούνταν τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Η πλευρά του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου που αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (23/11) το πρωί δηλώνει παντελής άρνηση των κατηγοριών υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται ότι βρέθηκαν κατόπιν κατ 'οικον έρευνας στο σπίτι του.