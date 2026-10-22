Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών εδώ και αρκετούς μήνες.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έδωσε στη δημοσιότητα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στους έξι συλληφθέντες.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Happy Day», η Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε ότι τα ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή των εμπλεκομένων ξεπερνούν συνολικά τις 850.000 ευρώ.

Ωστόσο, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές ύψος των χρημάτων ή την κατανομή τους ανάμεσα στους έξι κατηγορουμένους.

Έρευνα μηνών υπό άκρα μυστικότητα

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών εδώ και αρκετούς μήνες, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι σχετικές καταγγελίες είχαν διαβιβαστεί απευθείας στη Δικαιοσύνη και όχι στην Ελληνική Αστυνομία, στοιχείο που αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Κωνσταντία Δημογλίδου και στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και τους έξι εμπλεκομένους μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες».

«Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων».

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».

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