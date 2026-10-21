Οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για την υπόθεση με τα στημένα στο μπάσκετ.

Απαντήσεις από την κυβέρνηση απαιτούν η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, μετά τις συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, τεσσάρων διαιτητών- εν ενεργεία και πρώην- και ενός επιχειρηματία, στο πλαίσιο έρευνας για στημένα ματς στο μπάσκετ.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο η δικαστική διερεύνηση των σημερινών εξελίξεων, αλλά τι έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο τομέας Αθλητισμού της ΕΛΑΣ. «Πώς άσκησε τις αρμοδιότητές της, τι έλεγξε και ποια ήταν η πραγματική αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας που έχει στη διάθεσή της;», συμπληρώνει.

Η κυβέρνηση «οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις δικές της ενέργειες και κυρίως τις παραλείψεις της, πριν φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις», καταλήγει η ΕΛΑΣ.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά (υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς), Βασίλης Σκουντής (γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού) και Κώστας Χουλιάρας (γραμματέας του Δικτύου Ομοσπονδιών) επίσης καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει σε δύο ερωτήματα, άμεσα και τεκμηριωμένα.

Συγκεκριμένα, καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει:

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- Ποια είναι τα πεπραγμένα των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια;

- Τελούσαν εν γνώσει της σήματα κινδύνου (red flags) για ύποπτο στοιχηματισμό ή καταγγελίες που παρέμειναν στα συρτάρια;

Ανακοίνωση του τομέα Αθλητισμού της ΕΛ.Α.Σ

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ

Οι σημερινές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και η δικαστική έρευνα για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων θέτουν σοβαρά ζητήματα για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του αθλήματος.

Εδώ και μήνες, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ βρίσκονταν στη δημόσια συζήτηση. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο η δικαστική διερεύνηση των σημερινών εξελίξεων αλλά τι έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα; Πώς άσκησε τις αρμοδιότητές της, τι έλεγξε και ποια ήταν η πραγματική αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας που έχει στη διάθεσή της;

Το μπάσκετ όπως και το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού ανήκει στους αθλητές, στα σωματεία και στους φιλάθλους του. Η αξιοπιστία του αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και η προστασία της προϋποθέτει διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία.

Η Δικαιοσύνη, προφανώς, θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες. Η κυβέρνηση, όμως, οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις δικές της ενέργειες και ΚΥΡΙΩΣ τις παραλείψεις της, πριν φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις.

ΠΑΣΟΚ: Η δήλωση της Χριστίνας Σταρακά, του Βασίλη Σκουντή και του Κώστα Χουλιάρα

Οι σημερινές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που προκαλεί δυσφήμηση και θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του αθλητισμού στη χώρα μας.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να επιτελέσει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς προκαταβολικές καταδίκες, αλλά με ξεκάθαρη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, χρηματισμού και χειραγώγησης αγώνων σε όλη την κλίμακα, από την κορυφαία επαγγελματική λίγκα έως και τα σχολικά Πρωταθλήματα.

Η ακεραιότητα των πρωταθλημάτων σε όλα τα επίπεδα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ως ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρχές του περασμένου Μαΐου, καταθέτοντας ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με θέμα τον έλεγχο της νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ έπειτα από καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητος και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με σοκαριστικό τρόπο.

Το πρόβλημα εκτός από ηθικό, είναι επίσης δομικό και αφορά τα ελλείμματα ελέγχου του ίδιου του συστήματος.

Η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα στα εξής ερωτήματα:

- Ποια είναι τα πεπραγμένα των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια;

- Τελούσαν εν γνώσει της σήματα κινδύνου (red flags) για ύποπτο στοιχηματισμό ή καταγγελίες που παρέμειναν στα συρτάρια;

Για την ουσιαστική κάθαρση του αθλητισμού, προτείνουμε άμεσα:

- Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαιτησία και αυστηρό οικονομικό έλεγχο των οργάνων της.

- Αυστηροποίηση των ποινών για τη χειραγώγηση αγώνων με εξαντλητικές κυρώσεις.

- Αναδιαμόρφωση του πλαισίου για τους σχολικούς και εφηβικούς αγώνες (μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις) για την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηματισμού.

- Η διαφάνεια και η ισονομία στον αθλητισμό δεν αποτελούν επιλογή, αλλά αναπόδραστο χρέος απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.