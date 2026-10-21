Η δήλωση Βρούτση μετά τη σύλληψη Λιόλιου και άλλων 5 για την υπόθεση στημένων στο μπάσκετ.

«Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε ατόμων, στο πλαίσιο έρευνας για στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Σε ανάρτηση, ο υπουργός σχολιάζει πως πρόκειται για «σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις» στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. «Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης», συμπληρώνει.

Ο Γιάννης Βρούτσης εκφράζει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, τον μηχανισμό του υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

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Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

Υπόθεση στημένων στο μπάσκετ: Ποιοι είναι οι έξι συλληφθέντες

Σήμερα, Τετάρτη, συνελήφθησαν και τα έξι άτομα σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα στο πλαίσιο της έρευνας για στημένους αγώνες στο μπάσκετ. Ο πρώτος που συνελήφθη ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ο «κύκλος» των συλλήψεων ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με τον Γιώργο Μαυραγάνη- επιχειρηματίας, πρώην αθλητής και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ- ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Οι άλλοι τέσσερις που συνελήφθησαν ήταν οι: Ηλίας Κορομηλάς (σύμβουλος διαιτησίας στην ομοσπονδία), Τάσος Πηλοΐδης (πρώην διαιτητής, μέλος της ΚΕΔ), Πέτρος Παπαπέτρου (πρώην διαιτητής) και Βασιλική Τσαρούχα (διαιτητής).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, έπειτα από έρευνα που διενήργησε ο αθλητικός εισαγγελέας.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και υλικό από τα οποία προκύπτει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία- στο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2026.