Οι έξι κατηγορούμενοι έφτασαν το πρωί της Πέμπτης (22/10), από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν μετά τις χθεσινές τους συλλήψεις, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση στημένων αγώνων μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου πήρε προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) στη 13:00.

Την Κυριακή (25/10) στις 10:00 θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης θα απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).

Οι έξι κατηγορούμενοι έφτασαν το πρωί της Πέμπτης (22/10), από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν μετά τις χθεσινές τους συλλήψεις, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

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Αρνείται τις κατηγορίες ο Λιόλιος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία με τέσσερις παράγοντες. Έχει υποβάλλει από το 2022 έως σήμερα τέσσερις μηνύσεις σε βάρος προσώπων, η τελευταία κατατέθηκε προ 20ημερου στο σώμα οργανωμένου εγκλήματος. Ένα μεμπτό μήνυμα γνωστοποίησης των διαιτητών αγώνα που δεν υποδεικνύει προσπάθεια χειραγώγησης αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κατηγορητήριο του Λιόλιου αναφέρονται 49 αγώνες με δωροδοκία από τους οποίους στους 5 ο μάρτυρας κλειδί, επιχειρηματίας πηγαίνει και δίνει χρήματα. Στις 5 περιπτώσεις δίνει από 5.000 ευρώ σε διαιτητές, οι υπόλοιπες δωροδοκίες είναι αόριστες, χωρίς ποσά.

«Διαθέτω παραστατικά για τις 820.000 ευρώ» υποστηρίζει ο Παπαπέτρου

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου τονίζει ότι διαθέτει όλα τα οικονομικά παραστατικά για τα 820 χιλιάρικα τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του.

Ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, σημείωσε ότι «ο εντολέας δηλώνει με κάθε τρόπο, κάθετα και οριζόντια, την αθωότητά του και τη μη εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, η οποία έχει να κάνει είτε με δωροδοκία είτε με επηρεασμό άλλων παραγόντων στον χώρο του αθλητισμού».

Στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών 50 αγώνες

Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτο υλικό που περιήλθε στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα ήταν καταγγελία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε και με άλλες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο από τους μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές καθώς εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες. Η γνώση τους είναι πρωτογενής καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες.

Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες, ακόμη και σε εφηβικά αλλά και σχολικά πρωταθλήματα. Η όλη δράση εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, με αντικείμενο περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας στο εξωτερικό.