Σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στον σχολικό αθλητισμό θέτει δημόσια ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι έλαβε ανώνυμη καταγγελία για εικονική φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ – Συγκεντρώνει στοιχεία πριν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια στον σχολικό αθλητισμό θέτει δημόσια ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, γνωστοποιώντας ότι δέχθηκε ανώνυμη καταγγελία για μαθητές με εικονική φοίτηση και φερόμενη χειραγώγηση σχολικών αγώνων μπάσκετ.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν αφορούν ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, στα οποία μαθητές φέρονται να λαμβάνουν απολυτήρια χωρίς να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα ή εμφανιζόμενοι σπάνια στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, κατά την ίδια καταγγελία, συμμετέχουν σε σχολικά πρωταθλήματα, όπου αποτελέσματα φέρονται να διαμορφώνονται μέσω διαιτητών, με σκοπό την εξασφάλιση αθλητικών διακρίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρει ότι η καταγγελία συνδέεται με τον υπό διερεύνηση πρόεδρο της ΕΟΚ. Ωστόσο, στην ανάρτηση δεν παρατίθενται συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, ονόματα σχολείων ή αναμετρήσεις που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η εικονική φοίτηση αποτελεί ζήτημα που έχει απασχολήσει την Ομοσπονδία στο παρελθόν. Χαρακτηρίζει, όμως, ιδιαίτερα βαριά την αναφορά σε στημένους αγώνες με στόχο την απόκτηση μοριοδότησης, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική θα έπληττε την ισονομία και την αξιοπιστία των διαδικασιών πρόσβασης στα ΑΕΙ.

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Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών διέπεται από ειδικές προϋποθέσεις και απαιτεί την υποβολή δικαιολογητικών, όπως προβλέπει και η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Συνεπώς, η συμμετοχή ή μια νίκη σε σχολικούς αγώνες δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ο κ. Χριστόπουλος δηλώνει ότι αναμένει πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, καλεί πολίτες που γνωρίζουν σχετικά περιστατικά να επικοινωνήσουν μαζί του, ακόμη και ανώνυμα.

«Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει», τονίζει, συνδέοντας την ανάγκη διερεύνησης με την προστασία των μαθητών που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι συγκεκριμένες αναφορές παραμένουν καταγγελίες προς τεκμηρίωση και έλεγχο.

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