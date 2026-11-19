Καταγγελίες για απλήρωτες υπερωρίες σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και πλαστογράφηση υπογραφής εργαζομένου – Η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί με διοικητικές και νομικές ενέργειες.

Σοβαρές καταγγελίες για τη στάση ορισμένων υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας διατυπώνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), κάνοντας λόγο για περιστατικά κατά τα οποία εργαζόμενοι που προσέφυγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλλοντας εργοδοτικές παραβάσεις, δεν βρήκαν την ανταπόκριση που περίμεναν. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αρμόδιοι υπάλληλοι φέρονται να αρνήθηκαν να εξετάσουν τις καταγγελίες ή να παραλάβουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, παραπέμποντας τους εργαζομένους σε άλλες διαδικασίες.

Οι καταγγελίες για απλήρωτες υπερωρίες και πλαστογράφηση υπογραφής

Μία από τις υποθέσεις που επικαλείται η ΟΙΕΛΕ αφορά εργαζόμενη σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αναφέρει, η εκπαιδευτικός προσέφυγε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας ότι ο εργοδότης την υποχρέωνε να εργάζεται οκτώ ώρες ημερησίως, αντί του προβλεπόμενου εξαώρου και του ανώτατου εβδομαδιαίου ορίου των 30 ωρών, χωρίς να της καταβάλλει τις αντίστοιχες υπερωρίες. Κατά την καταγγελία, οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας την παρέπεμψαν στα αστικά δικαστήρια, αντί να εξετάσουν την υπόθεσή της.

Ακόμη σοβαρότερη χαρακτηρίζει η Ομοσπονδία δεύτερη περίπτωση, που αφορά εργαζόμενο στην Αττική. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σχετικά με πλαστογράφηση της υπογραφής του, με σκοπό να εμφανιστεί ως οικειοθελής αποχώρησή του από την εργασία και στη συνέχεια να δηλωθεί η πρόσληψή του σε άλλη εταιρεία του ίδιου εργοδότη. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, τα στελέχη της αρμόδιας Επιθεώρησης αρνήθηκαν να παραλάβουν τα στοιχεία και τον παρέπεμψαν στην ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας.

Η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ και οι επόμενες κινήσεις

Με αφορμή τα συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά και άλλες ανάλογες αναφορές που, όπως υποστηρίζει, έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα, η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για «λευκή απεργία» σε ορισμένες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η μη διερεύνηση καταγγελιών για εργοδοτικές παραβάσεις μπορεί να ενισχύσει την αυθαιρεσία στους χώρους εργασίας, αφήνοντας τους εργαζομένους χωρίς ουσιαστική προστασία. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι η στάση αυτή ενδέχεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον ανοχής απέναντι σε παραβατικές εργοδοτικές πρακτικές, ενώ θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις ή πολιτικές σκοπιμότητες.

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Όπως γνωστοποιεί, έχει ήδη αποστείλει ενημέρωση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και δηλώνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές προκύψουν. Η ΟΙΕΛΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί, όπως αναφέρει, την αδράνεια των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών σε βάρος των εργαζομένων και ζητά ουσιαστική αντιμετώπιση των καταγγελιών για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.