Ελάχιστες οι προσλήψεις αναπληρωτών μπροστά στις τεράστιες ανάγκες των σχολείων - Απογοητευτικά τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα κενά στα σχολεία, επιτακτική ανάγκη η επίσπευση της Δ φάσης.

Περισσότερα από 16.000 παραμένουν τα κενά στα σχολεία, την ώρα που η Γ΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάλυψε μόλις ένα μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης. Παρά τις 2.820 συνολικές προσλήψεις που ανακοινώθηκαν, οι πραγματικές προσλήψεις για την κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών περιορίστηκαν στις 1.816, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Αφορά επίσης την εξάντληση των πινάκων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, την κατανομή των πιστώσεων και τις καθυστερήσεις στην κάλυψη κρίσιμων εκπαιδευτικών αναγκών. Όταν χιλιάδες κενά παραμένουν ακόμη και στα μέσα Νοεμβρίου, η ομαλή λειτουργία των σχολείων δοκιμάζεται, ενώ οι μαθητές στερούνται πολύτιμες διδακτικές ώρες και απαραίτητη υποστήριξη. Το ερώτημα που θέτουν άπαντες οι εκπαιδευτικοί προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ είναι πόσες ακόμη προσλήψεις θα χρειαστούν και πόσος διδακτικός χρόνος θα χαθεί μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Σταγόνα στον ωκεανό» των χιλιάδων κενών η Γ φάση

Το φιάσκο των 2.820 προσλήψεων αναπληρωτών

Όπως σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας από τις 2.820 προσλήψεις, οι 1.004 αφορούσαν εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί), στο πλαίσιο δύο συγκεκριμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το πρόγραμμα με Κωδικό ΟΠΣ 6063315, που αφορά τα ΕΠΑΛ, και το πρόγραμμα με Κωδικό ΟΠΣ 6063884, που αφορά τις ομάδες σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις συνδέονται με εγκεκριμένες πιστώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ 6147/12.10.2026 και Τεύχος Β΄ 6824/13.11.2026). Έτσι, αφαιρώντας τις 1.004 προσλήψεις ΠΕ23 και ΠΕ30, απομένουν μόλις 1.816 προσλήψεις για την κάλυψη των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αναγκών.

Η αναλογία των προσλήψεων σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία για τα εκπαιδευτικά κενά αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Με βάση τις 16.000 κενές θέσεις, οι 1.816 προσλήψεις αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 11,4%. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των αναγκών παραμένει ακάλυπτη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα κενά που δεν καλύφθηκαν, καθώς σε συγκεκριμένες ειδικότητες δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι στους πίνακες αναπληρωτών. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέμειναν περίπου 100 κενά ΠΕ70 στα ΖΕΠ, καθώς και άλλα 75 κενά στη Γενική Εκπαίδευση. Τα τελευταία εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική και Δυτική Αττική, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων, καθώς σε περιοχές όπου είχε ήδη διαπιστωθεί από τη Β΄ Φάση η εξάντληση των πινάκων ΠΕ70 φαίνεται πως εξακολουθούσαν να κατευθύνονται πιστώσεις, αντί να αξιοποιούνται σε άλλες ειδικότητες με διαθέσιμους υποψηφίους. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταγράφονται περίπου 20 ακάλυπτα κενά ΠΕ82, ενώ παραμένουν και δύο έως τρία κενά σε άλλες ειδικότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προβλήματα καταγράφονται και στην Ειδική Αγωγή, όπου δεν βρέθηκαν επαρκείς υποψήφιοι για θέσεις που απαιτούν γνώση γραφής Braille και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Επιπλέον, εκτιμάται ότι παρέμειναν περίπου 10 κενά ΠΕ03 ΕΑΕ. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων Σχολικών Νοσηλευτών, ενώ φαίνεται πως παρέμειναν ακάλυπτες και ορισμένες θέσεις Εργοθεραπευτών.

Για απαξίωση κάνουν λόγο οι αναπληρωτές παραθέτοντας το παράδειγμα του κλάδου των φιλολόγων ΠΕ02 με τις 41(!) προσλήψεις σε όλη την χώρα. Φιλόλογος τονίζει στο Dnews «Αυτή είναι η εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται; Αυτή είναι η απάντηση στις ανάγκες των σχολείων; Οι ανάγκες των σχολείων δεν εξαφανίζονται, επειδή το Υπουργείο επιλέγει να μην τις καλύψει. Απαιτούμε ουσιαστική κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών»

Οργή και από τους θεολόγους καθώς από τα 200 κενά πανελλαδικά έγιναν μόλις 29(!) προσλήψεις. «Για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί περίμεναν μια πρόσληψη που δεν ήρθε. Γιατί το υπουργείο ζητάει κενά από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού δεν έχει σκοπό να τα καλύψει; Γιατί παίζει με την ελπίδα των δασκάλων και των καθηγητών;» τονίζουν.

Αίσθηση προκαλεί και το σχόλιο του μαθηματικού Μάριου Μαγιολαδίτη που σημειώνει ότι «ακόμα μια φάση αναπληρωτών όπου για θέσεις είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι. (πχ Α' φάση 35, εκ των οποίων 34 στην Ειδική Αγωγή, Β΄ φάση 29/9/2026 68, εκ των οποίων 62 στην Ειδική Αγωγή και Γ' φάση 17/11/2026 26 θέσεις). Θεωρώ επιτακτικό το Υπουργείο Παιδείας να βρει άμεσα λύση για άμεση επαναπροκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων την ίδια μέρα σε άλλα παραπλήσια κενά ώστε να έχουμε την μέγιστη δυνατή κάλυψη. Να επισημάνω για ακόμα μία φορά ότι δε βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι σημαίνει ότι δε βρέθηκαν διαθέσιμιι υποψήφιοι στη συγκεκριμένη περιοχή που ζητήθηκε και την ίδια στιγμή μπορεί να έχουμε υποψήφιος σε άλλες περιοχές με κενά για τους οποίους να μη του ζητήθηκε να αναλάβουν αναπληρωτές. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ενισχυτική διδασκαλία για τους καθηγητές φυσικών επιστημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κέρκυρας η οποία έχει ένα κενό φυσικού για την θέση για την οποία δε βρέθηκε υποψήφιος ωστόσο υπήρχε ενδιαφερόμενος χημικός αλλά δεν προβλέπεται από την νομοθεσία να αναλάβει τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Από τη στιγμή όπως που η υπουργός ζήτησε προτάσεις για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη ορίστε μία πρόταση.»

Γ΄ Αθήνας: Μόλις 47 προσλήψεις για 646 κενά – Οργή για την προκλητική υποστελέχωση

Μιλώντας στο Dnews ο αιρετός ΠΥΣΠΕ της Γ Αθήνας Αντώνης Γάγας τόνισε ότι «Το Υπουργείο Παιδείας για ακόμη μια φορά φάνηκε κατώτερο των περιστάσεων. Στη Γ Αθήνας ενώ υπήρχαν 646 λειτουργικά κενά δηλωμένα από τη ΔΙΠΕ Γ Αθήνας, καλύφθηκαν μόνο τα 47!!! Χαρακτηριστικό της κοροϊδίας είναι ότι ενώ η Διεύθυνση δήλωσε 307 κενά στην παράλληλη στήριξη για τα δημοτικά σχολεία το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβε 2!!! Ενώ είχαν δηλωθεί 97 κενά για παράλληλη στήριξη στα νηπιαγωγεία το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβε 1! Το ίδιο ισχύει για πολλές ειδικότητες! Η κα Ζαχαράκη και η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υπολειτουργία των σχολείων της Δυτικής Αθήνας και για την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των μαθητών.»

Ανατολική Αττική: Μόλις 57 προσλήψεις αναπληρωτών για 658 κενά

Τραγική χαρακτηρίζεται η εικόνα της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Ανατολική Αττική, καθώς οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, ενώ τα καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά ανέρχονται σε 658, καλύφθηκαν μόλις 57 θέσεις, αφήνοντας την πλειονότητα των σχολείων υποστελεχωμένη, την ώρα μάλιστα που ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς καταγγέλλει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής Γιάννης Κανελλόπουλος.

Γ΄ Φάση ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μόλις 77 προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ και Παράλληλη Στήριξη

Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λόγω των ελλείψεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ, Σεραφείμ Λάππας και Βασίλης Βούγιας, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη συνολικά 1.079 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αναπληρωτών. Ωστόσο, πίσω από τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων κρύβεται μια ιδιαίτερα σημαντική πραγματικότητα: από τις 1.079 προσλήψεις, μόλις 77 αφορούν τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα ΚΕΔΑΣΥ, τα ΣΔΕΥ και την Παράλληλη Στήριξη. Οι υπόλοιπες 1.002 προσλήψεις αφορούν την τοποθέτηση ψυχολόγων ΠΕ23 σε προγράμματα υποστήριξης μαθητών των ΕΠΑΛ και των γενικών σχολείων.

Ειδικότερα, από τις προσλήψεις της Γ΄ Φάσης, 17 αφορούν τις ΣΜΕΑΕ, 53 την Παράλληλη Στήριξη, 6 τα ΚΕΔΑΣΥ και μόλις 1 τα ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 244 προσλήψεις στις ομάδες υποστήριξης των ΕΠΑΛ και 758 στις ομάδες υποστήριξης των γενικών σχολείων. Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη δύο αναπληρωτές στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ενώ για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Αναλυτικά, ανά κλάδο, πραγματοποιήθηκαν 31 προσλήψεις ΕΒΠ, με τον τελευταίο προσληφθέντα να βρίσκεται στη θέση 5.174 του πίνακα, 3 προσλήψεις ΠΕ21 με τελευταίο προσληφθέντα στη θέση 552, καμία πρόσληψη ΠΕ22, 742 προσλήψεις ΠΕ23 με τελευταίο προσληφθέντα στη θέση 4.533, 27 προσλήψεις ΠΕ25 με τελευταίο προσληφθέντα στη θέση 5.348, 4 προσλήψεις ΠΕ28 με τελευταίο προσληφθέντα στη θέση 564, καμία πρόσληψη ΠΕ29 και 272 προσλήψεις ΠΕ30 με τελευταίο προσληφθέντα στη θέση 2.793. Από την αρχή του σχολικού έτους 2026-2027 μέχρι και την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 8.783 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 2.463 μέλη ΕΒΠ, 223 ΠΕ21, 26 ΠΕ22, 1.510 ΠΕ23, 3.181 ΠΕ25, 184 ΠΕ28, 119 ΠΕ29 και 1.077 ΠΕ30.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, καθώς την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025-2026 είχαν πραγματοποιηθεί 9.972 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, δηλαδή 1.189 περισσότερες από όσες έχουν πραγματοποιηθεί φέτος. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά το 2026 πραγματοποιήθηκαν και 470 μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, εκ των οποίων 100 σε ΣΜΕΑΕ, 90 σε ΚΕΔΑΣΥ και 280 σε ΕΔΥ.

«Η υποστελέχωση των σχολείων έχει πολιτική ευθύνη»

Όπως εξηγεί ο Τηλέμαχος Κουντούρης Τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου ξεκινά από την υποστελέχωσή του. Όσο προχωρούν οι φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τόσο αποκαλύπτεται η αποτυχία του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στελέχωση των σχολείων. Τα κενά παραμένουν, οι εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και οι μαθητές πληρώνουν το τίμημα των πολιτικών επιλογών.

Δεν μπορεί κάθε σχολική χρονιά να ξεκινά με χιλιάδες ελλείψεις και το Υπουργείο Παιδείας να παρουσιάζει τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων ως κανονικότητα. Δεν μπορεί η Πολιτεία να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και να αδυνατεί ή να επιλέγει να μην τις καλύπτει έγκαιρα. Η υποστελέχωση δεν είναι φυσικό φαινόμενο ούτε αναπόφευκτη διοικητική δυσκολία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων, ανεπαρκούς προγραμματισμού και επιλογών που δεν θέτουν τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης σε προτεραιότητα.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της. Να σταματήσει να μεταθέτει το πρόβλημα από φάση σε φάση προσλήψεων και να δώσει ουσιαστικές λύσεις: πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, έγκαιρες προσλήψεις και μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με όσα περισσεύουν από τον κρατικό προγραμματισμό. Οι μαθητές δεν είναι δεύτερη προτεραιότητα. Η ισότιμη εκπαίδευση δεν είναι επικοινωνιακή εξαγγελία, αλλά συνταγματική και κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας. Η υποστελέχωση των σχολείων έχει πολιτική ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή βαραίνει εκείνους που σχεδιάζουν, αποφασίζουν και διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική.»

«Εδώ και τώρα η Δ φάση»

Από πλευράς του ο αιρετός ΚΥΣΠΕ Αττικής Νίκος Φασφαλής σημειώνει «η κατάσταση στα Σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής! Η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολουθεί με αγανάκτηση μια πολιτική που αφήνει Σχολεία υποστελεχωμένα, μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς απάντηση. Δεν πρόκειται για αριθμούς σε έναν πίνακα. Πρόκειται για χαμένες διδακτικές ώρες, για παιδιά που στερούνται το δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση, για Σχολεία που αδυνατούν να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό και κοινωνικό τους ρόλο. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη, στα Τμήματα Ένταξης, στα ολοήμερα σχολεία και σε συναδέλφους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων. Οι ανάγκες είναι υπαρκτές, καταγεγραμμένες και επείγουσες. Κι όμως, αντί για ουσιαστική αντιμετώπιση, οι σχολικές μονάδες καλούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με ελλείψεις και προσωρινές λύσεις. Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία επωμίζονται δυσανάλογο βάρος, ενώ οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, περιμένοντας μια πρόσληψη που για πολλούς δεν έρχεται, παρά τις τεράστιες ανάγκες. Πώς μπορεί να μιλά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης όταν χιλιάδες θέσεις Εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτες; Πώς διασφαλίζεται η ισότητα των μαθητών όταν η εκπαιδευτική υποστήριξη εξαρτάται από την περιοχή και τις διαθέσιμες πιστώσεις; Πώς δικαιολογείται η συνεχιζόμενη υποστελέχωση όταν οι ανάγκες των σχολείων είναι γνωστές; Οι προσλήψεις δεν είναι χάρη προς τους εκπαιδευτικούς. Είναι υποχρέωση απέναντι στους μαθητές και την κοινωνία! Τα σχολεία δεν χρειάζονται υποσχέσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες. Χρειάζονται εκπαιδευτικούς τώρα!»

ΕΛΜΕ Κέρκυρας: «Ψίχουλα» οι προσλήψεις αναπληρωτών, 97 κενά μένουν ανοιχτά

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας μιλά για εμπαιγμό αξιολογώντας τις προσλήψεις της Γ φάσης. Όπως σημειώνεται «Τα ψίχουλα που ανακοινώθηκαν αποτελούν μνημείο εμπαιγμού και ντροπής! Την ώρα που στη ΔΔΕ Κέρκυρας παραμένουν ακάλυπτα περίπου 100 κενά εκπαιδευτικών και χάνονται 2.147 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για ολόκληρο το νησί: Μόλις 15 αναπληρωτές Γενικής Παιδείας! Μόλις 1 αναπληρωτή Ειδικής Αγωγή! Μόλις 4 μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ! Κανέναν απολύτως μουσικό για το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας (μια αναβάθμιση μόνο από ΑΜΩ σε Πλήρους), αφήνοντας δεκάδες ώρες μουσικών μαθημάτων στο απόλυτο μηδέν! Ντράπηκε και η ντροπή! Αυτή είναι η μόνη έκφραση που ταιριάζει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ! Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προσέλαβαν κανέναν αναπληρωτή μηχανολόγο και πλοίαρχο παρά τις τεράστιες ανάγκες στο ΕΠΑΛ, έναν Πληροφορικό και κανέναν νοσηλευτή! Εκεί όμως που το Υπουργείο “έδωσε ρέστα” ήταν στους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής, όπου έγινε μία (1) πρόσληψη! Αλήθεια τι έχουν να πουν η ΔΔΕ και η ΠΔΕ της “συμπερίληψης” για το Υπουργείο τους, το οποίο -όπως μάθαμε σήμερα από το μήνυμα της Υπουργού- έχει κάνει τόσα πολλά για τη Δημόσια Εκπαίδευση… Ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιό τους για τη «μετά 17/11» μέρα: Αφού ολοκληρώθηκε η Γ΄ φάση-κοροϊδία και οι ελλείψεις παραμείνουν γυμνές στα μάτια μαθητών και γονιών, το Υπουργείο και οι τοπικές Διοικήσεις θα επιχειρήσουν να μετακυλίσουν το βάρος των δικών τους εγκληματικών ευθυνών στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Θα εντείνουν τις πιέσεις για υποχρεωτικές υπερωρίες, μετατρέποντας το ωράριό μας σε λάστιχο. Θα προχωρήσουν σε αναγκαστικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, καταστρέφοντας κάθε οικογενειακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Θα επιχειρήσουν να συγχωνεύσουν τμήματα και να «εξαφανίσουν» κενά στα χαρτιά, καταστρατηγώντας τα αναλυτικά προγράμματα και εξαφανίζοντας το δικαίωμα των μαθητών μας στη μόρφωση. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι εκπαιδευτικοί δε θα πληρώσουμε τη συνειδητή πολιτική της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Η ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση.»