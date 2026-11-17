Πότε κλείνουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Ο οδικός χάρτης της σχολικής αργίας με 15 μέρες κλειστά σχολεία.

Η σημερινή 53η Επέτειος του Πολυτεχνείου τιμήθηκε σε όλα τα σχολεία της επικράτειας με εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης στα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973. Η μαθητιώσσα νεολαία μέσα από τις σχολικές γιορτές τίμησε την εξέγερση του Πολυτεχνείου μεταφέροντας τα διαχρονικά μηνύματα της 17ης Νοεμβρίου. Τα παιδιά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέδειξαν την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της παιδείας και της δικαιοσύνης, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως τίποτα από αυτά δεν είναι αυτονόητο.

«Εδώ Πολυτεχνείο!» και «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία!» αντήχησαν σε όλα τα σχολεία υπενθυμίζοντάς μας ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. «Η ελευθερία, το δικαίωμα στην έκφραση, η δημόσια και δωρεάν παιδεία, η δημοκρατία και η αντίσταση σε κάθε μορφή καταπίεσης δεν είναι αυτονόητα. Είναι αξίες που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Έχουμε όλοι ευθύνη να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την ιστορική μνήμη, να τους μάθουμε να σκέφτονται ελεύθερα, να διεκδικούν, να αμφισβητούν και να αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Και τα παιδιά μας δεν πρέπει να ξεχάσουν.» δηλώνει στο Dnews εκπαιδευτικός Δημοτικού Σχολείου της Αττικής.

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Αντίστροφη μέτρηση για τον μισό μήνα διακοπών με κλειστά σχολεία

Μετά την σημερινή σχολική γιορτή πλέον οι μαθητές μετράνε και επίσημα αντίστροφα για την έλευση των Χριστουγέννων 2026 που θα συνοδευτούν παραδοσιακά με 15 μέρες διακοπών με κλειστά σχολεία για να γιορτάσουν την γέννηση του Θεανθρώπου. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων στα σχολεία για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, καθώς από την επόμενη ημέρα ξεκινά επίσημα η περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ειδικότερα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Το διάστημα των διακοπών περιλαμβάνει τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να απολαύσουν 15 ημέρες χωρίς σχολικές υποχρεώσεις. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα θρανία για την επανέναρξη των μαθημάτων μετά την εορταστική περίοδο.