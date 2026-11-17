Εσωτερικό έγγραφο αποκαλύπτει 21 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για 3.000 συναλλαγές που συνδέονταν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζ. Επστάιν, την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2019.

Νέα στοιχεία για τη σκοτεινή σχέση της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Επστάιν φέρνει στο φως διεθνής δημοσιογραφική έρευνα, η οποία αξιοποίησε πάνω από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα της γερμανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά αρχεία, από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2019 η Deutsche Bank διακίνησε περίπου 582 εκατ. δολάρια μέσω 3.000 συναλλαγών που συνδέονταν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Τον Αύγουστο του 2026, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ, είχε δημοσιεύσει έκθεση με τίτλο «Looking the Other Way», στην οποία κατηγορούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι με τις παραλείψεις τους επέτρεψαν στον Επστάιν να συνεχίσει τη δράση του.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στο CNN ότι η Deutsche Bank δεν είχε αναφέρει εγκαίρως στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ύποπτες συναλλαγές άνω των 250 εκατ. δολαρίων που συνδέονταν με τον Επστάιν. Τα νέα έγγραφα, ωστόσο, ανεβάζουν το συνολικό ποσό σε σχεδόν 582 εκατ. δολάρια.

Εσωτερικό έγγραφο της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων της Deutsche Bank στις ΗΠΑ δείχνει ότι η τράπεζα υπέβαλε 21 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SARs), οι οποίες αφορούσαν 3.000 συναλλαγές που συνδέονταν με τον Επστάιν ή τις εταιρείες του, κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2019. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών ανήλθε σε 581,9 εκατομμύρια δολάρια

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας είναι εμπιστευτικά έγγραφα που υποβάλλουν οι τράπεζες στις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουν συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με οικονομικά εγκλήματα.

Οι αποκαλύψεις προέρχονται από 15 εκατομμύρια εσωτερικά αρχεία της Deutsche Bank, τα οποία διέρρευσαν δύο πληροφοριοδότες στους δημοσιογράφους Τζόσι Τζόζεφ και Χαντίτζα Σαρίφε. Οι δύο πληροφοριοδότες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει προστατευμένη, είχαν αντιγράψει τα αρχεία και τα είχαν αφαιρέσει από τα συστήματα της Deutsche Bank.

Γνώριζε η Deutsche Bank

Τα έγγραφα της έρευνας «Inside Deutsche Bank» επαναφέρουν στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα αποδέχθηκε ως πελάτη και διατήρησε τη συνεργασία της με έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, τον οποίο είχε προηγουμένως απομακρύνει η JPMorgan Chase. Παράλληλα, αποκαλύπτουν τους χειρισμούς στο εσωτερικό της τράπεζας, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια είχε συμβάλει να δημιουργηθεί.

Σε απάντησή της, η Deutsche Bank ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2018 ενημέρωσε τον Τζέφρι Επστάιν για την πρόθεσή της να κλείσει τους λογαριασμούς του και ότι μερίμνησε ώστε τα περιουσιακά του στοιχεία να μεταφερθούν εκτός τράπεζας τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, αναγνώρισε ως λάθος την απόφασή της να τον δεχθεί ως πελάτη το 2013, εκφράζοντας τη λύπη της για αυτή τη σχέση. Πρόσθεσε ότι συνεργάστηκε με τις εποπτικές και διωκτικές αρχές, καθώς και με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών. Υποστήριξε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, μεταξύ άλλων μέσω της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Όταν η Deutsche Bank αποδέχθηκε τον Επστάιν ως πελάτη, τον Αύγουστο του 2013, τα εγκλήματά του που αφορούσαν τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου ήταν ήδη γνωστά και είχαν καταγραφεί δημόσια.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα εσωτερικά έγγραφα, η έγκριση της τραπεζικής σχέσης μαζί του απαιτούσε την υπογραφή ανώτατων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής των τομέων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και ο τότε γενικός νομικός σύμβουλος της Deutsche Bank στις ΗΠΑ.

Η τράπεζα διατήρησε τη συνεργασία της με τον Επστάιν, τον οποίο χαρακτήριζε πελάτη «υψηλού κινδύνου», από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018, όταν τον ενημέρωσε ότι θα διακόψει τη συνεργασία τους. Η διαδικασία, ωστόσο, χρειάστηκε ακόμη έξι μήνες για να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση του γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν, η Deutsche Bank υπέβαλε αναδρομικά αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SARs) για τον Επστάιν μόνο μετά τη σύλληψή του, τον Ιούλιο του 2019 οι κατηγορίες αφορούσαν σωματεμπορία ανηλίκων και συνωμοσία με σκοπό τη σωματεμπορία ανηλίκων.

Στα έγγραφα που διέρρευσαν, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν επίσης έκθεση του 2020, η οποία είχε συνταχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές που παρακολουθούσαν τη συμμόρφωση της Deutsche Bank με δικαστικές και εποπτικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούσαν την υπόθεση Επστάιν.

Οι ελεγκτές κατέγραψαν σειρά προειδοποιητικών ενδείξεων, που ήταν ήδη γνωστές στην τράπεζα πριν τον δεχθεί ως πελάτη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι ευρέως γνωστές εμπλοκές του με τη Δικαιοσύνη, καθώς και η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονταν με την πορνεία.

Περιγράφοντας τη διαδικασία έγκρισης της συνεργασίας, οι ελεγκτές σημείωσαν ότι ανώτερα στελέχη του τομέα διαχείρισης περιουσίας της Deutsche Bank στις ΗΠΑ γνώριζαν πλήρως τα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά ενέκριναν τη συνεργασία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος

Στα μέσα του 2013, πρώην τραπεζίτης της JPMorgan Chase, ο οποίος είχε πλέον μετακινηθεί στη Deutsche Bank, επανέφερε τη συνεργασία του με πρώην πελάτη του, το όνομα του οποίου είχε ήδη συνδεθεί με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση: τον Τζέφρι Επστάιν.

Την ίδια χρονιά, η JPMorgan Chase βρισκόταν στη διαδικασία διακοπής της τραπεζικής συνεργασίας μαζί του. Η παραδοχή της ενοχής του, το 2008, για αδικήματα που σχετίζονταν με πορνεία ανηλίκου, καθώς και η μετέπειτα καταχώρισή του στο μητρώο καταδικασμένων για σεξουαλικά εγκλήματα, τον είχαν καταστήσει πελάτη υψηλού κινδύνου.

Αντίθετα, η Deutsche Bank αντιμετώπισε τον Επστάιν ως ιδιαίτερα σημαντικό πελάτη, από οικονομικής άποψης, κατατάσσοντάς τον εσωτερικά στην κατηγορία των ατόμων με εξαιρετικά υψηλή περιουσία. Σε έντυπο ελέγχου και ταυτοποίησης πελάτη (Know Your Customer - KYC), η περιουσία του εκτιμούνταν μεταξύ 100 και 500 εκατ. δολαρίων.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι τον Αύγουστο του 2013 άρχισε να μεταφέρει τους εταιρικούς του λογαριασμούς στη Deutsche Bank. Τον ίδιο μήνα, η τράπεζα άνοιξε εταιρικό λογαριασμό για τη Southern Financial, μία από τις εταιρείες του. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, τα ετήσια έσοδα του Επστάιν από τη συγκεκριμένη εταιρεία ανέρχονταν σε περίπου 10 εκατ. δολάρια.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Επστάιν, η οποία σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ, ήταν δικαιούχος ενός από τα καταπιστεύματά του.

Σε email το 2015, η τράπεζα την περιέγραφε ως φερόμενη «συνεργό στις παράνομες δραστηριότητες του Επστάιν». Παρ' όλα αυτά, επέτρεψε να συνεχιστεί η συγκεκριμένη οικονομική διευθέτηση, με το σκεπτικό ότι η Μάξγουελ δεν ήταν άμεσα πελάτισσά της, αλλά απλώς δικαιούχος του καταπιστεύματος. Το ίδιο email, με τίτλο «Cleared» (Εγκρίθηκε), κατέληγε στην έγκριση της υπόθεσης, κρίνοντας ότι δεν προέκυπτε πρόβλημα από την άποψη του κινδύνου για τη φήμη της τράπεζας ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Επστάιν με τη Deutsche Bank, οι λογαριασμοί του χρησιμοποιήθηκαν για πολυάριθμες πληρωμές προς πρόσωπα που είχαν κατονομαστεί δημοσίως ως φερόμενοι συνεργοί του στις κακοποιήσεις. Σύμφωνα με τα τραπεζικά αρχεία και τις εποπτικές αρχές, η τράπεζα δεν διερεύνησε επαρκώς ούτε εμπόδισε τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η έκθεση παρακολούθησης του 2020 αποκαλύπτει ότι η Deutsche Bank συνέχιζε να διευρύνει την τραπεζική σχέση με τον Επστάιν, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη τεκμηρίωση από τους αρμόδιους μηχανισμούς ελέγχου. Τελικά, σύμφωνα με τις εποπτικές αρχές της Νέας Υόρκης, ο Επστάιν, οι εταιρείες του και πρόσωπα του περιβάλλοντός του απέκτησαν περισσότερους από 40 λογαριασμούς στην τράπεζα.

Το υψηλού ρίσκου στοίχημα της Deutsche Bank με τον χρηματιστή δεν απέδωσε ποτέ τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Ο Επστάιν πέθανε στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από fm.co.za