Νέο επεισόδιο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00.

Στα δύο προηγούμενα επεισόδια του GNTM, τρία μοντέλα αποχαιρέτησαν το όνειρο του απόλυτου project μόδας, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για του κορυφαίους 9 του φετινού διαγωνισμού.

Η Φωτεινή, η Σταυρούλα Μ. και ο Χρύσανθος βρέθηκαν εκτός σπιτιού, ενώ πλέον οι Top 9, έρχονται αντιμέτωποι με ανατρεπτικές δοκιμασίες, εντυπωσιακές φωτογραφίσεις και απαιτήσεις που «χτίζουν το έδαφος» για τον μεγάλο τελικό.

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Αν και τα καινούργια επεισόδια έρχονται κάθε εβδομάδα την Δευτέρα και την Τρίτη, στις 21:00, σήμερα στη θέση του GNTM έρχεται το νέο επεισόδιο του First Date, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί σε ρόλο οικοδέσποινας.

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Το νέο επεισόδιο του GNTM αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στις 21:00, με το τρέιλερ να προετοιμάζει τους τηλεθεατές για ένα ταξίδι στον χρόνο.

Όπως φαίνεται και από το τρέιλερ του νέου επεισοδίου, τα 9 μοντέλα θα πρέπει να ποζάρουν φορώντας εντυπωσιακές vintage δημιουργίες, ισορροπώντας μέσα σε μία βάρκα σε λίμνη.

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