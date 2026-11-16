Ο Στέλιος Μάινας, η Τζένη Μπότση και ο Τάσος Τσιλίκουνας, είναι οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στέλιο Μάινα, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τις εξελίξεις της σειράς, αποκαλύπτοντας με συγκίνηση τη βοήθεια που είχε σε μία δύσκολη σκηνή από δύο συνάδελφους του.

Εκφράζει τη μεγάλη του αγάπη για την κωμωδία, ενώ ξεκαθαρίζει ότι σε αυτήν δεν χωράνε στεγανά και «political correctness». Θυμάται την τεράστια επιτυχία της σειράς «Οι Μενκαι οι Δεν» και εξηγεί γιατί απέρριπτε παρόμοιες προτάσεις.

Σε μία τρυφερή αναδρομή, αναφέρεται στη μονογονεϊκή του οικογένεια, στη μοδίστρα μητέρα του που υπήρξε ο ήρωάς του, αλλά και στον καπετάνιο πατέρα του.

Εξομολογείται πως δεν σκεφτόταν να γίνει ηθοποιός, καθώς έδωσε δύο φορές εξετάσεις στη Νομική. Αποκαλύπτει πως έχει δεχτεί «bullying» από κακοπροαίρετους κριτικούς, τονίζοντας, όμως, ότι η κακή κριτική τον πεισμώνει. Τέλος, μετά την επιτυχία του «Αρόδου», παρουσιάζει με χαρά το νέο του βιβλίο με τίτλο «Sold Out», που κυκλοφορεί επίσημα στις 23 Νοεμβρίου.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε καλωσορίζει για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» την Τζένη Μπότση

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρεται στην κόρη της, την Αλίκη, για την οποία πάλεψε πολύ και πλέον της αφιερώνει όλο τον χρόνο που της αξίζει. Αποκαλύπτει με χιούμορ ότι μικρή ήταν τόσο ζωηρή, που η μαμά της την κρατούσε με λουράκι γιατί έτρεχε παντού.

Θυμάται τη δύσκολη εφηβεία και την οργισμένη αντίδραση της μητέρας της, η οποία είχε γίνει έξαλλη βλέποντάς την στην πρώτη της θεατρική παράσταση. Δηλώνει αυστηρή, χωρίς ίχνος διπλωματίας, και εξηγεί γιατί μερικές φορές απαντάει κάπως «ξινά».

Εξομολογείται τις ενοχές της, μιλάει για τη διαχείριση της εμμηνόπαυσης και ξεκαθαρίζει γιατί δεν ένιωσε ποτέ sex symbol, αν και θα έπρεπε.

Εκφράζει τη μεγάλη της εκτίμηση για τους φίλους της και δηλώνει πως, όταν έχει νεύρα, ξεσπάει στο σιδέρωμα. Παράλληλα, ανοίγει την καρδιά της και παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι της λείπει πολύ η τηλεόραση, καθώς απέχει ήδη τρία χρόνια. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το εμβληματικό έργο «Τάνγκο» στο Θέατρο Μουσούρη, όπου πρωταγωνιστεί φέτος, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Τάσο Τσιλίκουνα τον μπάρμαν του «First Dates».

Ο Τάσος μιλάει για τη ζωή του, η οποία άλλαξε ριζικά τα τελευταία πέντε χρόνια, και εξηγεί πώς συνδυάζει την ιδιότητα του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο του bartending.

Γεννημένος ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, δηλώνει πως έχει τον έρωτα «κολλητό» του, χωρίς, όμως, να μπερδεύει ποτέ την προσωπική με την επαγγελματική του ζωή. Τέλος, εντυπωσιάζει τον Γρηγόρη με θεαματικά κόλπα, πριν οι δυο τους παίξουν «Μπλόφα» σε μία αναμέτρηση με ανατρεπτικό φινάλε!

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.