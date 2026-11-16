Ταξίδι αστραπή στην Ολλανδία για τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Στην Ολλανδία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου προκειμένου να επισκεφθεί τον γιο της, ο οποίος φέτος ξεκίνησε τις σπουδές του στο Άμστερνταμ.

Το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια του Mega, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» περιέγραψε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της μερικές από τις στιγμές που πέρασε στο πλευρό του γιου της.

Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της παραμονής της μαγείρεψε και αποθήκευσε φαγητό για το παιδί της, ενώ παράλληλα έκανε και ορισμένες δουλειές του σπιτιού:

«Εγώ πήγα στο Άμστερνταμ στο παιδάκι μου. Αφού γέμισα την κατάψυξη… Παστίτσιο, λεμονάτο κοτόπουλο, μακαρόνια με κιμά, μπιφτέκια... Εγώ τα μαγείρεψα, στο Άμστερνταμ», σχολίασε αρχικά η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, παρέθεσε το προσωπικό της σχόλιο για την ποιότητα των τροφίμων στο εξωτερικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Διαπίστωσα ότι πρέπει να παίρνω από εδώ κρέατα… Δεν ξέρω πώς μεταφέρονται, παιδιά, δεν γίνεται. Κρέατα, λαχανικά στο σούπερ μάρκετ… Δεν σου λέω τι απογοήτευση. Είναι αυτά τομάτες; Έλα σε παρακαλώ, είναι αυτά πιπεριές, κρέατα;».

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Σίσσυ Χρηστίδου: «Θα πηγαίνω μία φορά το μήνα, θα γεμίζω την κατάψυξη»

«Φυσικά και τον έβαλα να μαγειρέψει μαζί μου», πρόσθεσε ακόμη η Σίσσυ Χρηστίδου αναφερόμενη στον γιο της.

«Θα πηγαίνω μία φορά το μήνα, θα γεμίζω την κατάψυξη με τις μεριδούλες σε ταπεράκια. Ξέρει τι έτρωγε; Να τρώει από εδώ και από εκεί ή μόνο αυγά και μακαρόνια; Θέλω να μου βρείτε λύση για τα κρέατα. Δεν τη θέλει τη μαμά του, πάει η μαμά του με το ζόρι και του μαγειρεύει. Για τη λάντζα δεν το συζητάω… Όταν μπήκα μέσα εντυπωσιάστηκα γιατί ήταν ‘όσα βλέπει η πεθερά’, δεν το συζητώ. Μετά που έβαλα την πρώτη σκούπα, είδα γωνίες από εδώ και από εκεί. Τώρα το έχω αφήσει μυρωδάτο… Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα, το ζουζούνι μου», κατέληξε χαμογελαστή η παρουσιάστρια.

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