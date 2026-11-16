Στεφάνι κατέθεσε στο μνημείο αντιπροσωπεία από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών.

Εκπροσώπηση στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου είχε και ο κλάδος των πυροσβεστών. Στεφάνι κατέθεσε στο μνημείο αντιπροσωπεία από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, με τα μέλη της να εμφανίζονται συναισθηματικά φορτισμένα λόγω του πρόσφατου δυστυχήματος με τον θάνατο δύο συναδέλφων τους στο Ζεφύρι.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο Βασίλης Γιαννάκος, υπάλληλος πυροσβεστής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αφού στάθηκε στη σημασία να διατηρείται ζωντανή η μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στη συνέχεια εστίασε στα τελευταία γεγονότα και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν οι πυροσβέστες.

«Τιμούμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου πριν από μισό και πλέον αιώνα, πάντα μαζί με το λαό στους αγώνες του λαού. Ωστόσο, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς, όπου θρηνούμε μόλις πριν από λίγες μέρες ακόμη δύο συναδέλφους», σημείωσε αρχικά.

Συνεχίζοντας ο Β. Γιαννάκος αναγνώρισε πως πρόκειται για μια δουλειά που είναι από τη φύση της δύσκολη, ωστόσο, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που θα πρέπει να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης από την Πολιτεία, ώστε οι πυροσβέστες να γυρίζουν πίσω στα σπίτια τους ασφαλείς: «Σε μια δύσκολη χρονιά, η οποία ως πολύ δύσκολη για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεπεία μάλλον βασικών προβλημάτων έχουμε φτάσει να θρηνούμε αλλεπάλληλα συναδέλφους».

«Η δουλειά μας είναι δύσκολη και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι πυροσβέστες να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, την ασφάλεια των επιχειρήσεών μας, την ασφάλεια στην εργασία μας, να γυρνάμε στις οικογένειές μας ασφαλείς και να προσφέρουμε και στον πολίτη το καλύτερο που χρειάζεται αυτός», κατέληξε.