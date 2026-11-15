Κλειστά τα κτίρια – Εκδηλώσεις μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

Με λουλούδια, στεφάνια και έντονη συγκίνηση ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή (15/11), οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της αντίστασης απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία.

Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας, φοιτητές, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων προσέρχονται στο ιστορικό συγκρότημα της οδού Πατησίων, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του Νοεμβρίου του 1973. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, ενώ ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ώρες που θα είναι ανοιχτές οι πύλες του Πολυτεχνείου

Φέτος, η πρόσβαση στο ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιείται με συγκεκριμένο ωράριο.

Αναλυτικά:

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: 08:30 – 18:00

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: 08:30 – 18:00

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: 09:00 – 13:00

Για την Κυριακή και τη Δευτέρα προβλέπεται η δυνατότητα να κλείσουν οι πύλες νωρίτερα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Η είσοδος του κοινού πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη, καθώς και από τις εισόδους στις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

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Κλειστά τα κτίρια – Εκδηλώσεις μόνο στους εξωτερικούς χώρους

Διαφορετικό είναι φέτος το καθεστώς λειτουργίας του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων. Τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος παραμένουν κλειστά από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων στους εσωτερικούς χώρους. Οι δράσεις μνήμης και οι επισκέψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους του ιδρύματος, με ενισχυμένη φύλαξη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου

Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας, τα οποία περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα της Κυριακής 15-11-2026 έως την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 18-11-2026, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17-11-2026 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς από σήμερα Κυριακή 15-11-2026 έως και την Τρίτη 17-11-2026, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Κορύφωση την Τρίτη με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Οι επετειακές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 53 χρόνια από την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης και την εισβολή του άρματος μάχης στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες διαδηλωτές, ενώ πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της διαδρομής.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μνήμης, με το Πολυτεχνείο να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημοκρατία και τους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας.