Η άτυχη γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα από τη δύναμη της σύγκρουσης και έπεσε πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στην Αργολίδα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν με το ποδήλατό της στο λιμάνι της Νέας Κίου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Κατά την ίδια πηγή, η άτυχη γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα από τη δύναμη της σύγκρουσης και έπεσε πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών καθώς στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

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