Χειροπέδες σε μια 34χρονη και τις δυο ανήλικες κόρες της (13 και 16 χρονών), ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο το Σάββατο 14/11 στο Ζεφύρι και είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο των δυο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, το οποίο, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής, κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξής της. Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

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Από το μέχρι στιγμής προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Zεφύρι: «Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν μες τη φωτιά»

Νέα στοιχεία για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι το Σάββατο 14/11 έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τα τραγικά γεγονότα.

Ερωτηθείς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, σημείωσε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι ήταν όλα μες στη φωτιά».

Όπως εξήγησε, το κτίριο «ήταν ακατοίκητο αλλά δεκάδες φορές έχει έρθει ο 10ος σταθμός στο ίδιο κτίριο. Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνουμε κάποιον πυροσβέστη γιατί οι Ρομά βάζουν φωτιές όλη την ώρα. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές κάτι πρέπει να κάνουνε. Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά να τυχαίνει κάτι και να την πληρώνει πάντα ο πυροσβέστης. Τα ίδια γίνονται και στον Βλυχό, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να τα αφήσουν να καούνε. Δεν μπορεί να καίγονται οι πυροσβέστες για τα κτίρια».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαντώνη, «η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες. Έχουμε βρει δεκατρείς φορές τον Μητσοτάκη και του έχουμε πει ότι διαλύεται το πυροσβεστικό σώμα και αυτός κοιτάει να ασχολείται ο υπουργός μας με το αν πήρε κρίση ο αξιωματικός ή πώς θα εγκαινιάσει τα οχήματα. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε οχήματα, δεν έχουμε ρούχα».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαντώνης επανέλαβε ότι «φέτος έχουμε δεκατρείς νεκρούς. Πόσους πρέπει ο Μητσοτάκης να δει ακόμα νεκρούς για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στο υπουργείο μας; Τι άλλο πρέπει να κάνει; Ο υπουργός ασχολείται αν θα βάλει τον διευθυντή του πάνω να πάρει ένα επίδομα παραπάνω και αν θα πάρουνε προαγωγή ή δεν θα πάρουν δεκαεννιά αξιωματικοί. Νομίζω είναι δύο (σ.σ. οι νεκροί). Δύο. Δεν ξέρω και τι μέσα ατομικής προστασίας έχουνε γιατί έξι χρόνια φωνάζουμε τον Τουρνά, το έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, ότι δεν έχουνε πάρει μέσα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες. Δεν τα έχουν αλλάξει έξι χρόνια και αυτός αντί να δει τι θα κάνει, γύρισε και μας έκανε και μας έβαλε πρόστιμο. Τα λέγαμε από πέρσι και από πρόπερσι».