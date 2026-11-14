Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου εξέφρασε προβληματισμό και για την παρουσία των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες.

Σε γραφικές δηλώσεις που προκαλούν προβληματισμό προχώρησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έκανε λόγο για «πιθανή πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα».

Μάλιστα, πρόσθεσε, επικαλούμενος τον πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ, ότι πιθανότητα ενός πολέμου θα ήταν υπαρκτή, καθώς η Ελλάδα, όπως υποστήριξε, «δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες». Την ίδια στιγμή, εξέφρασε ενόχληση για την παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη και τους στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή ξεχνώντας ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται σε τέτοιες συνεργασίες λόγω της κοινής παρουσίας τους στο ΝΑΤΟ.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στα πλαίσια συζήτησης για τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία, με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να εκτιμά ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δε θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές λόγω χαμηλής δημοτικότητας.

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«Ακόμη κι αν προκηρύξει εκλογές έναν μήνα νωρίτερα ή αν οι εκλογές διεξαχθούν στην κανονική τους ημερομηνία, φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Με τις σημερινές συνθήκες, έτσι έχουν τα πράγματα.

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Αύριο όμως μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, μπορεί να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή για τον εξοπλισμό των νησιών. Υπό κανονικές συνθήκες δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά αν ήταν ο Ετζεβίτ, θα υπήρχε μια τέτοια πιθανότητα. Θα υπήρχε. Διότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες.

Πρέπει να εξετάσουμε ακόμη πιο προσεκτικά αυτά τα ζητήματα. Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη; Αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε, να τα εξετάζουμε. Έχει σχέση με τα Στενά; Έχει σχέση με κάτι άλλο; Μήπως αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές; Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά.

Όμως, κοιτάξτε, εμείς ως αντιπολίτευση τα εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα. Ως Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Διότι εμείς θεωρούμε ότι το CHP είναι ένα κόμμα που ίδρυσε το κράτος. Ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην εξουσία, λέμε αυτό που θεωρούμε σωστό» ανέφερε.