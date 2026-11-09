Η νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 14 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, ενώ άλλοι δέκα παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης. Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά.

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Η ανακοίνωση της νομαρχίας

Η νομαρχία Σμύρνης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

«Στο τραγικό δυστύχημα, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, τρεις συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και συνολικά 14 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό δέκα ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού και οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά».

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«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

Ο υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισιχάν, ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ