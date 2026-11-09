Ως διπλωματική επιτυχία της Άγκυρας παρουσιάζει ο τουρκικός Τύπος την επικοινωνία της Γαλλίας με την Τουρκία για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector - GSI), υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αυτό που δεν δέχθηκαν οι Έλληνες, το δέχθηκαν οι Γάλλοι: Κλονίζεται η θέση της Αθήνας για τη Μεσόγειο», η τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα Millet Haber υποστηρίζει σε σημερινό δημοσίευμά της ότι η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γραπτή επικοινωνία με την Άγκυρα σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Αθήνα απορρίπτει σταθερά την ανάγκη εξασφάλισης τουρκικής άδειας για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.

Το Millet Haber επιχειρεί να παρουσιάσει τη γαλλική επικοινωνία ως έμμεση αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, συνδέοντάς την μάλιστα με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις διεκδικήσεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Διπλωματικό κέρδος» για την Άγκυρα

Κατά την ερμηνεία της τουρκικής ιστοσελίδας, το γεγονός ότι το Παρίσι επέλεξε να επικοινωνήσει εγγράφως με την τουρκική πλευρά αποτελεί ένδειξη ότι οι τουρκικές αντιδράσεις στις σχεδιαζόμενες έρευνες απέφεραν αποτέλεσμα.

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Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Γαλλία αποδέχθηκε στην πράξη μια διαδικασία συνεννόησης την οποία η ελληνική πλευρά δεν θεωρεί αναγκαία, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως πλήγμα στην ελληνική επιχειρηματολογία για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, το ίδιο το Millet Haber αναγνωρίζει ότι το πλήρες περιεχόμενο της διπλωματικής αλληλογραφίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και ότι δεν είναι σαφές εάν η Άγκυρα έχει παράσχει οποιαδήποτε επίσημη έγκριση για τις εργασίες.