Η αναφορά στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα και η απάντηση στο ενδεχόμενο να γίνει νονός του παιδιού.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Αλέξης Γεωργούλης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή της.

Παράλληλα, στο σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα μας κάνει όλους τρελό-θειους, τρελο-φίλους, τρελο-μαμάδες. Εντάξει!».

Όταν, ωστόσο, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν επρόκειτο να γίνει ο νονός του παιδιού, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι έχει ήδη ένα βαφτιστήρι:

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«Όχι, δεν θα μπω σε αυτή τη σκέψη. Το έχω κάνει ήδη, έχω ένα βαφτιστήρι, που είναι και η ανιψιά μου και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, οπότε θα της κρατήσω την αποκλειστικότητα».

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Η Δανάη Μπάρκα, φαίνεται να διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από μερικούς μήνες παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.