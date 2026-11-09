Οι γονείς ζητούν ζητούν την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού με τα Σχολικά Γεύματα καθώς και να αποδοθούν οι ευθύνες.

Aίσθηση προκαλεί η καταγγελία γονέα μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου Κέρκυρας αναφορικά με τα Σχολικά Γεύματα που μοιράζονται στους μαθητές καθώς εντοπίστηκε σκουλήκι σε ένα από αυτά.

Το περιστατικό γνωστοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ζητώντας άμεσες απαντήσεις, έλεγχο των συνθηκών διανομής των σχολικών γευμάτων και απόδοση ευθυνών αναφέρει το corfupress.com.

Οι σύλλογοι ζητούν άμεση διερεύνηση του περιστατικού και έλεγχο των γευμάτων, καθώς και των συνθηκών παρασκευής και μεταφοράς τους. Ζητούν επίσης παρέμβαση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Πέρα από τους ελέγχους, ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από τον ανάδοχο και τους υπεύθυνους, και διασφάλιση ότι κανένα παιδί δεν θα εκτεθεί ξανά σε αντίστοιχο κίνδυνο.

Κατά τους συλλόγους, η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων στα σχολικά γεύματα δεν είναι προαιρετικές υποχρεώσεις αλλά ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. Υποστηρίζουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη σίτιση των μαθητών πρέπει να εξασφαλίζει ποιοτικό και ασφαλές φαγητό. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η πολιτεία αφήνει τα παιδιά ανυπεράσπιστα σε όσους κερδίζουν από κρατικές συμβάσεις και διαγωνισμούς εις βάρος της υγείας τους. Ζητούν την απόδοση ευθυνών εκεί όπου ανήκει και απαντήσεις, διαφάνεια και εγγυήσεις προς τους γονείς.

Tέλος ζητούν να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των γευμάτων που φτάνουν καθημερινά στα σχολεία.

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