Οι ανήλικοι κατοικούσαν μαζί καθώς αποτελούσαν μέλη του ίδιου νοικοκυριού στα Χανιά με τη 15χρονη να είναι σε καθεστώς αναδοχής και τον 16χρονο να έχει υιοθετηθεί.

Μία σοβαρή καταγγελία για μία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά καθώς 16χρονη κατηγορεί 15χρονο, με τον οποίο ζούσαν στο ίδιο σπίτι, για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι ανήλικοι κατοικούσαν μαζί καθώς αποτελούσαν μέλη του ίδιου νοικοκυριού με τη 15χρονη να είναι σε καθεστώς αναδοχής και τον 16χρονο να έχει υιοθετηθεί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγελία της 16χρονης, η φερόμενη κακοποίηση ξεκίνησε το 2019, με ανεπιθύμητα αγγίγματα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ο ανήλικος φέρεται να προχώρησε και σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της.

Η υπόθεση έφτασε στην αστυνομία και σε βάρος του νεαρού αποδόθηκε κατηγορία για βιασμό. Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθη και μία 54χρονη χωρίς να διευκρινίζεται η κατηγορία που αντιμετωπίζει.