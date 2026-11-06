Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, αν αναλογιστούμε τη στάση που είχε κρατήσει στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σε τρία τηλεοπτικά κανάλια (ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1, ΕΡΤ) και έναν ραδιοφωνικό σταθμό (Real FM) βγήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να δημοσιοποιήσει το «χακάρισμα» του email του, μέσω του οποίου άγνωστοι «παρήγγειλαν», όπως ανέφερε, 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες Benelli και ένα πιστόλι Springfield Armory Echelon.

Όπως και στην αρχική του ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (η οποία έχει μετονομαστεί από τον Μάρτιο του 2025 σε Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος) και ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά.

Δεν γνωρίζουμε ποια στοιχεία διαθέτει ο υπουργός που να επιβεβαιώνουν την παραβίαση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη μόνο τις δύο φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ίδιος ως επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, το περιστατικό παραπέμπει σε συμπλήρωση διαδικτυακής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτές που διαθέτουν πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες στις ιστοσελίδες τους. Μια διαδικασία που δεν προϋποθέτει πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερομένου.

Αρκεί κάποιος να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία με ένα όνομα, μια διεύθυνση email και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία. Άλλωστε, ο υπουργός Υγείας διαθέτει δύο δημοσιοποιημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας των βουλευτών, στον ιστότοπο της Βουλής. Επομένως, πιθανότατα μιλάμε για διαδικτυακή φάρσα παρά για πραγματική παραβίαση του λογαριασμού του.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2118602416241197516}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδρασή του, αν αναλογιστούμε τη στάση που είχε κρατήσει στην υπόθεση των υποκλοπών. Σε αντίθεση με τη σημερινή του ανακοίνωση ότι θα κινηθεί νομικά, δεν έχει γίνει γνωστό να προχώρησε σε αντίστοιχη νομική ενέργεια για τα μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator που είχαν σταλεί στο κινητό του τηλέφωνο.

Την αντίφαση αυτή ανέδειξαν με δημόσιες παρεμβάσεις τους η Νέα Αριστερά και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές.

Μ. Καλ.