«Μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά», σημείωσε στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Γενέθλια έχει σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης και κάποιοι χρησιμοποίησαν το email του, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την αγορά… 200 πολυτελών αυτοκινήτων και 25 όπλων.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε το περιστατικό με ανάρτησή του στο Χ, λέγοντας πως ενημέρωσε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (πλέον Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος) και πως θα κινηθεί νομικά.

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2118602416241197516}