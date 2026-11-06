Διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει τη μετάθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 των σχετικών προθεσμιών.

Για τρίτη φορά μετατίθεται η εφαρμογή του νέου συστήματος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών, των ασφαλιστέων αποδοχών και των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών, καθώς το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος, με βάση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Ειδικότερα, διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει τη μετάθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 των σχετικών προθεσμιών, ενώ η έναρξη εφαρμογής του νέου χρονικού διαστήματος αναφοράς μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 στην 1η Ιανουαρίου 2028.

Πώς φτάσαμε στην τρίτη παράταση

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται η εφαρμογή του νέου συστήματος. Αρχικά, με τον ν. 5167/2024, η έναρξη του νέου τρόπου αναπροσαρμογής, ο οποίος συνδέεται με τον δείκτη μεταβολής μισθών, μετατέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2025 στην 1η Ιανουαρίου 2026. Στη συνέχεια, με το άρθρο 56 του ν. 5255/2025, δόθηκε νέα παράταση έως το τέλος του 2026, με την εφαρμογή του νέου συστήματος να μεταφέρεται για την 1η Ιανουαρίου 2027. Με τη νέα διάταξη προτείνεται πλέον η τρίτη χρονική μετάθεση, για την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος συνδέεται με την εκκρεμότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης και ελέγχου του δείκτη μεταβολής μισθών από την ΕΛΣΤΑΤ. Στην αιτιολόγηση της προηγούμενης παράτασης είχε επισημανθεί ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων για τις αποδοχές των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και συστηματικότερη καταγραφή και εναρμόνιση των σχετικών δεδομένων.

Ποιες ασφαλιστικές κατηγορίες αφορά η παράταση

Η παράταση αφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, καθώς και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Καλύπτει επίσης τις ασφαλιστικές κατηγορίες για εφάπαξ παροχές, τις ασφαλιστικές κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ.

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Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη και επικουρική ασφάλιση. Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το χρονικό διάστημα αναφοράς για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, με τη μετάβαση στο νέο σύστημα να τοποθετείται πλέον την 1η Ιανουαρίου 2028.

Έτσι, για ακόμη ένα έτος, οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές παράμετροι θα εξακολουθήσουν να αναπροσαρμόζονται με βάση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και όχι με βάση τον νέο δείκτη μεταβολής μισθών.