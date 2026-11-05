Δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση για τον θάνατο του Μαζωνάκη – Eνώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την ιστοπαθολογική εξέταση.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ολοκληρώθηκε ο τοξικολογικός έλεγχος σε δείγματα αίματος και ούρων, ενώ το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ποσοτική ανάλυση των ουσιών δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υγείας του καλλιτέχνη ήταν η απουσία αναισθησιολόγου από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ο θάνατος του καλλιτέχνη δεν αποδίδεται σε κάποια ουσία που βρέθηκε σε μεμονωμένα υπερβολική ή τοξική ποσότητα, ούτε στις συγκεντρώσεις των φαρμάκων που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του. Αντίθετα, καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η συνδυαστική δράση οκτώ διαφορετικών ουσιών. Η ταυτόχρονη παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών, σε συνάρτηση με την κλινική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να οδήγησε σε καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και σε επιβράδυνση της λειτουργίας ζωτικών οργάνων, με τραγική κατάληξη τον θάνατό του.

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Ένα ακόμη στοιχείο που αναφέρεται ως ιδιαίτερα σημαντικό στην υπόθεση αφορά την απουσία αναισθησιολόγου από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η επίμαχη διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί πως η μη διαπίστωση φαρμακευτικής δηλητηρίασης δεν αποκλείει τη συμμετοχή των ουσιών στο τραγικό αποτέλεσμα. Το στοιχείο που φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης είναι η αλληλεπίδραση και η συνολική επίδρασή τους στον οργανισμό του τραγουδιστή και όχι απαραίτητα η υπερβολική συγκέντρωση κάποιας από αυτές ξεχωριστά.

Όπως σχολίασε στο MEGA ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του τραγουδιστή, οι ουσίες που του χορηγήθηκαν προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού και νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο.

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«Έχουμε ουσίες που στα χέρια άσχετων ανθρώπων με την αναισθησιολογία οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο. Είναι βέβαιο ότι, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής τοξικολογικά αποτελέσματα, αυτός ήταν και ο μηχανισμός θανάτου στον συγκεκριμένο άνθρωπο»

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Aνατροπή στο σενάριο για φαρμακευτική δηλητηρίαση

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων χωρίς ποσοτικοποίηση των ουσιών έδειχναν ότι ο συνδυασμός της προποφόλης με τη μιδαζολάμη, που χρησιμοποιούνται για τη μέθη, μαζί με τη φλουμαζενίλη, το αντίδοτο δηλαδή που χορηγήθηκε όταν η αναπνευστική λειτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε να καταρρέει, ανιχνεύθηκαν στο αίμα του σε μεγάλη δοσολογία, κάτι που παρέπεμπε σε φαρμακευτική δηλητηρίαση. Το εργαστήριο τοξικολογίας και ιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης προκειμένου να διαπιστωθεί η ποσόστωση στο αίμα του τραγουδιστή γεγονός που πλέον δίνει νέα διάσταση στο πώς έδρασαν αυτές οι ουσίες, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες που επίσης εντοπίστηκαν στον οργανισμό του.

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