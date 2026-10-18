Πλήθος κόσμου, δάκρυα και συγκίνηση στο μνημόσυνο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του.

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, οι δικοί του άνθρωποι επέστρεψαν στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, για να παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση.

Στην εκκλησία βρέθηκαν οι γονείς του, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και οι δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω. Το «παρών» έδωσαν επίσης φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του καλλιτέχνη.

Μαρία Μαζωνάκη: «Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα»

Η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA και στη δημοσιογράφο Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έξω από το πατρικό σπίτι της οικογένειας στη Νίκαια, με τη Μαρία Μαζωνάκη να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη.

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«Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα», περιορίστηκε να δηλώσει, αναφερόμενη στη συμπλήρωση 40 ημερών από την απώλεια του αδελφού της.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, η ίδια ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και όσους είχαν συγκεντρωθεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια.

«Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τρισάγιο στο Γ' Νεκροταφείο

Μετά το μνημόσυνο στην Αγία Τριάδα, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και κατά την αποχώρηση από την εκκλησία, με τη Μαρία Μαζωνάκη να ξεσπά σε κλάματα και να δέχεται την υποστήριξη ανθρώπων του στενού της περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν και οι γονείς του τραγουδιστή, οι οποίοι βρέθηκαν στον ναό μαζί με τις δύο κόρες τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη που είχε για τους ανθρώπους και στη βοήθεια που, όπως ανέφερε, προσέφερε σε όσους βρίσκονταν σε ανάγκη.

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