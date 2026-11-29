Ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από τη Νίκαια, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Αμντουλχαμίντ Χέρχες, αιγυπτιακής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο Αμντουλχαμίντ Χέρχες έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ηλικία: 14 ετών.

Ύψος: 1,65 μέτρα.

Σωματότυπος: Αδύνατος.

Μαλλιά: Καστανά και σγουρά.

Μάτια: Πράσινα.

Την ημέρα της εξαφάνισής του δεν είναι γνωστό τι ρούχα φορούσε, γεγονός που δυσκολεύει ενδεχομένως την αναγνώρισή του.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του 14χρονου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν:

Στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Μέσω της εφαρμογής Missing Alert App.

Οι Αρχές και ο Οργανισμός ζητούν τη συνδρομή των πολιτών, προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό ο ανήλικος και να επιστρέψει με ασφάλεια σε προστατευμένο περιβάλλον.