Παρά το ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000 ευρώ στις επαγγελματικές συναλλαγές με μετρητά, η Ελλάδα διατηρεί τους αυστηρότερους περιορισμούς που ήδη εφαρμόζει.

Βαριές χρηματικές κυρώσεις, που θα επιβάλλονται τόσο στους αγοραστές όσο και στους πωλητές, φέρνει το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο προορίζεται για εφαρμογή το 2027, αυστηροποιώντας περαιτέρω το πλαίσιο των συναλλαγών με μετρητά.

Το σχέδιο νόμου, που ενσωματώνει την έκτη ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AMLD6 – 2024/1640) και βρίσκεται σε εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, προβλέπει ότι όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές με μετρητά κατά παράβαση των νόμιμων ορίων θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Η μεγάλη ανατροπή έγκειται στο γεγονός ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε συναλλασσόμενο, ανεξάρτητα από το εάν είναι αυτός που καταβάλλει ή εισπράττει τα χρήματα. Στην πράξη, οι συνολικές κυρώσεις θα αντιστοιχούν στο τετραπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παράνομα με μετρητά.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, εάν ένας καταναλωτής αγοράσει ηλεκτρικές συσκευές συνολικής αξίας 2.000 ευρώ και εξοφλήσει το σύνολο του ποσού με μετρητά, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 4.000 ευρώ, ενώ ισόποσο πρόστιμο θα επιβληθεί και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι συνολικές κυρώσεις θα φθάσουν τις 8.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ένας αγοραστής ακινήτου καταβάλει στον πωλητή 20.000 ευρώ σε μετρητά ως μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος, καθένας από τους δύο συναλλασσομένους θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 40.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των κυρώσεων θα ανέλθει σε 80.000 ευρώ, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ειδική κύρωση.

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Παρά το ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000 ευρώ στις επαγγελματικές συναλλαγές με μετρητά, η Ελλάδα διατηρεί τους αυστηρότερους περιορισμούς που ήδη εφαρμόζει.

Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ η απαγόρευση εξόφλησης με μετρητά συναλλαγών λιανικής αξίας 500 ευρώ και άνω, η απαγόρευση καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτων με μετρητά, καθώς και οι περιορισμοί στη φορολογική αναγνώριση επιχειρηματικών δαπανών που εξοφλούνται με μετρητά.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για τη θέσπιση ακόμη χαμηλότερων ορίων, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Στρατηγικής.

Αρμόδια για την επιβολή των προστίμων θα είναι η ΑΑΔΕ, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες που εντοπίζουν παραβάσεις θα υποχρεούνται, υπό προϋποθέσεις, να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση. Εάν για την ίδια παράβαση προβλέπεται από άλλη νομοθετική διάταξη βαρύτερη διοικητική κύρωση, θα εφαρμόζεται η αυστηρότερη.