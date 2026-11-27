Η επιχείρηση είχε καταχωρίσει στα λογιστικά της βιβλία αγορές από σούπερ μάρκετ, εμφανίζοντάς τες ως επαγγελματικές δαπάνες και μειώνοντας αντίστοιχα τα φορολογητέα κέρδη της.

Καλσόν, οδοντόκρεμες, κονσέρβες για σκύλους, σερβιέτες, σαμπουάν, απορρυπαντικά πλυντηρίου, αλλά και αγορές βενζίνης για οχήματα που δεν διέθετε η επιχείρηση περιλαμβάνονται μεταξύ των ευρημάτων φορολογικού ελέγχου που διενήργησε η ΔΟΥ Ηρακλείου σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έκθλιψη ελαιοκάρπου στην Κρήτη.

Η επιχείρηση είχε καταχωρίσει στα λογιστικά της βιβλία αγορές από σούπερ μάρκετ, εμφανίζοντάς τες ως επαγγελματικές δαπάνες και μειώνοντας αντίστοιχα τα φορολογητέα κέρδη της. Η υπόθεση έφθασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία, με την υπ’ αριθμόν 3771/2026 απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας, επικυρώνοντας τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 47.058,32 ευρώ για τις χρήσεις 2022 και 2023.

Ο φορολογικός έλεγχος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, με τους ελεγκτές να εξετάζουν τα λογιστικά βιβλία, τα φορολογικά παραστατικά και τα στοιχεία που ήταν καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν μη εκπιπτόμενες δαπάνες καυσίμων και αγορών από σούπερ μάρκετ συνολικού ύψους 43.810,43 ευρώ. Ειδικότερα, για το 2022 εντοπίστηκαν δαπάνες καυσίμων ύψους 18.961,98 ευρώ και αγορές από σούπερ μάρκετ ύψους 6.814,37 ευρώ, ενώ για το 2023 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε 13.221,85 ευρώ και 4.812,23 ευρώ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το περιεχόμενο των παραστατικών των σούπερ μάρκετ, στα οποία περιλαμβάνονταν ακόμη όσπρια, ψάρια, νωπά κρέατα, σοκολάτες, λαχανικά, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά και αρτοσκευάσματα.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αγορές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φιλοξενίας ελαιοπαραγωγών, συνεργατών και πελατών, αποτελώντας συνήθη επιχειρηματική πρακτική για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των επαγγελματικών της σχέσεων. Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι αγορές πραγματοποιούνταν με μεγάλη συχνότητα, χωρίς να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση ή σύνδεσή τους με συγκεκριμένες επαγγελματικές συναντήσεις και εταιρικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν προέκυπτε ποια πρόσωπα φιλοξενήθηκαν. Κατά τη φορολογική αρχή, η φύση των συγκεκριμένων προϊόντων παρέπεμπε σε πιθανή ιδιωτική κατανάλωση, χωρίς η επιχείρηση να έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι αγορές εξυπηρετούσαν επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ανάλογα ευρήματα προέκυψαν και από τον έλεγχο των δαπανών καυσίμων. Στα επίμαχα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου και βενζίνης δεν αναγράφονταν οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ δεν είχαν επισυναφθεί οι προβλεπόμενες αποδείξεις των πρατηρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, η επιχείρηση εμφάνιζε δαπάνες αγοράς βενζίνης, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Η εταιρεία απέδωσε την απουσία των αριθμών κυκλοφορίας σε παραλείψεις των προμηθευτών της, υποστηρίζοντας ότι η κατανάλωση καυσίμων δικαιολογούνταν από το μεταφορικό της έργο. Οι ελεγκτές, οι οποίοι εξέτασαν δείγμα που κάλυπτε το 87% των δαπανών καυσίμων, έκριναν ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία για τις διαδρομές, τις κινήσεις και την κατανάλωση ανά όχημα, ώστε να τεκμηριωθεί η επαγγελματική χρήση των καυσίμων.

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Μετά το σύνολο των ελεγκτικών διαπιστώσεων, τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης για το 2022 αναπροσδιορίστηκαν από 15.745,83 ευρώ σε 43.422,58 ευρώ, ενώ για το 2023 αυξήθηκαν από 128.011,69 ευρώ σε 199.252,45 ευρώ. Η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και πρόστιμα διαμορφώθηκε σε 10.915,17 ευρώ για το 2022 και σε 36.143,15 ευρώ για το 2023.