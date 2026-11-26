Χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής προβλέπει το Meteo την Τρίτη, με το κρύο να παραμένει τσουχτερό και τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά.

Χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αττικής δείχνει η πρόγνωση του Meteo για τη Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από τις πρώτες πρωινές ώρες, με ασθενείς χιονοπτώσεις που θα συνεχιστούν έως και το μεσημέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo για τα βόρεια προάστια, τη Τρίτη από τις 05:00 έως και τις 08:00 προβλέπεται ασθενής χιονόπτωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στον ένα βαθμό Κελσίου. Η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρεί ακόμη και στους -5 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 μποφόρ.

Καλύτερος καιρός αλλά τσουχτερό κρύο την Δευτέρα

Τσουχτερό κρύο θα επικρατήσει στην Αττική την Δευτέρα με χιονόνερο και χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως στα βόρεια προάστια. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα από τα ξημερώματα μέχρι και τις 11 πμ αναμένεται χιονόνερο ενώ η θερμοκρασία καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας θα κυμανθεί από 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου.

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Έκτακτο δελτίο καιρού

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας) και στην ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.