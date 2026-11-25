Ο εκνευρισμός του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη έχει διαρρεύσει από όλες τις πιθανές... διόδους προς τον Τύπο, με τον Βαγγέλη Λιάκο ωστόσο να παραμένει στο χαρτοφυλάκιό του.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, συνεχίζει να τον αγώνα επιβίωσης στο κυβερνητικό σχήμα, και όλα δείχνουν πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον, βγαίνει νικητής λόγω... συνθηκών.

Ο εκνευρισμός του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη έχει διαρρεύσει από όλες τις πιθανές... διόδους προς τον Τύπο, με τον υφυπουργό ωστόσο να παραμένει στο χαρτοφυλάκιό του λόγω των πρόσφατων απομακρύνσεων του Μιχάλη Μπεκίρη και του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και του φόβου να δοθεί η εικόνα «ξηλώματος του πουλόβερ».

Ενόσω πάντως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση συμψηφισμού με τα ρεπορτάζ για την εταιρία του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, οι πληροφορίες που φθάνουν στη στήλη για επικείμενες νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων των αδερφών Λιάκου - εφόσον επιβεβαιωθούν - μάλλον θα προκαλέσουν νέο πονοκέφαλο στο πρωθυπουργικό επιτελείο και θα ζορίσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση...

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Ν.Α.