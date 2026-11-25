Η αστυνομία είναι εδώ για να σε ακούσει, να σε στηρίξει και να παρέμβει, λέει σε μήνυμά του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Με βίντεο στον λογαριασμό της αστυνομίας στο X, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλης Χρυσοχοΐδης, ενημερώνει για τη νέα νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της βίας των γυναικών με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψή της, σήμερα 25 Νοεμβρίου.

«25 πρόσωπα. 25 μηνύματα. Μια φωνή, για μια ζωή» είναι η νέα εκστρατεία, όπου 25 προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν ένα κοινό μήνυμα: Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία.

Την έναρξη της εκστρατείας σήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «γιατί η σιωπή πρέπει να σπάσει. Και κάθε φωνή αξίζει να ακουστεί. Μαζί Σπάμε τη Σιωπή».

Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση είναι έγκλημα. Και απέναντι στο έγκλημα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ανοχή ή περιθώρια αδιαφορίας.

Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία αντιμετωπίζει την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε χτίσει μία νέα φιλοσοφία, μια φιλοσοφία κοινωνικής αστυνόμευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη πρόληψη την άμεση παρέμβαση και και πάνω από όλα την προστασία. Τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακή βίας, το panic button και τα save houses είναι μερικά από τα εργαλεία που διαθέτουμε. Είναι η απόδειξη ότι η προστασία δεν μπορεί να μένει στα λόγια, πρέπει να είναι παρούσα, προσβάσιμη και αποτελεσματική όταν ένας άνθρωπος τη χρειάζεται.

»Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι γυναίκες, τα παιδιά τους και ο κάθε άνθρωπος που βιώνει βία και χρειάζεται προστασία. Σε σένα που φοβάσαι που διστάζεις να μιλήσεις που δεν ξέρεις αν θα βρεις βοήθεια, θέλω να πω: μην μένεις στη σιωπή. Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει τρόπος για να προστατευτείς και η αστυνομία είναι εδώ για να σε ακούσει, να σε στηρίξει και να παρέμβει. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας, να παρεμβαίνουμε άμεσα και να αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Δεν θα συμβιβαστούμε με τη βία, Δεν θα αφήσουμε κανέναν άνθρωπο απροστάτευτο γιατί η ασφάλεια δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Μαζί σπάμε τη σιωπή, για φωνή για μια ζωή».

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